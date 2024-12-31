Bakan Uraloğlu, Yeni Römorkörleri Tanıttı: Denizcilik Sektöründe Yükseliş Devam Ediyor

Bakan Uraloğlu, Yeni Römorkörleri Tanıttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SANMAR Tersanesi'nde düzenlenen "Kurtarma 19-20 Römorkörleri Teslim Alma Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, İstanbul Boğazı'ndan 2024 yılı kasım ayı sonuna kadar 38 bin 141, Çanakkale Boğazı'ndan ise 42 bin 280 gemi hareketi gerçekleştiğini belirterek, Türkiye’nin denizcilikteki öncü konumunu vurguladı.

Denizcilikte Hedefler ve Büyüme

Uraloğlu, son 20 yıl içinde boğazlardan geçen gemi sayısının 1,9 milyonu bulduğunu açıklayarak, Türk sahipli ticaret filosunun dünya genelinde 11. sırada yer aldığını belirtti. 2025 hedeflerinin ise Türkiye'yi ilk 10 içine taşımak olduğunu ifade etti.

Limanlarda Yük Miktarında Artış

Bakan, 2023'te limanlarda elleçlenen yük miktarının 525 milyon tona ulaştığını ve bunun son 22 yılda yaklaşık 2,5 kat artış gösterdiğini kaydetti. Konteyner taşımacılığı ise aynı dönemde 4 kat artarak 12,6 milyon TEU’ya yükseldi.

Gemilerin Güvenliği İçin Yatırımlar

Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün teknolojiye ayak uydurduğunu ve filosunu güçlendirdiğini dile getirdi. Son 22 yılda 400 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını ve bu yatırımların %40’ının deniz araçlarına yapıldığını ifade etti. 2024 yılında kurtarma operasyonları ve römorkörlerin etkinliği hakkında bilgi vererek, deniz güvenliğine büyük önem verdiklerini belirtti.

İnovasyon ve Rekabet Gücü

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilikteki gelişiminin teknoloji, AR-GE ve inovasyonla desteklendiğini vurguladı. Türk tersanelerinin dünya pazarında rekabetçi modern tasarımlar sunduğunu dile getirerek, SANMAR gibi firmaların ürettiği römorkörlerin üçte ikisinin ihraç edildiğini belirtti.

Törene katılan Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova milletvekilleri ve diğer yetkililer, bu önemli adımın Türkiye'nin denizcilik sektöründeki gelişimini destekleyeceğini ifadeleriyle Uraloğlu'na eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SANMAR Tersanesi'nde düzenlenen "Kurtarma 19-20 Römorkörleri Teslim Alma Töreni"ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SANMAR Tersanesi'nde düzenlenen "Kurtarma 19-20 Römorkörleri Teslim Alma Töreni"ne katıldı.