Bakan Yardımcısı İnan Mersin'de Sanayi ve Eğitim Alanlarını Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Mersin Tarsus'taki sanayi ve eğitim kuruluşlarını ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:27
Bakan Yardımcısı İnan Mersin'de Sanayi ve Eğitim Alanlarını Ziyaret Etti

İnan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni (MTOSB) ziyaret etti. MTOSB'den yapılan açıklamaya göre, İnan'a bu ziyarette Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın eşlik etti.

Yerli ve Yabancı Şirketlere İlgi

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, İnan ve Aydın’a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tekli, MTOSB'nin sağladığı birçok avantajla yerli ve yabancı şirketlerin ilgi odağı haline geldiğini belirtti. Ayrıca, MTOSB'nin gelişmeye yönelik çok sayıda projeye sahip olduğunu ifade ederken, şu anda 27 bin kişiye istihdam sağladıklarını ekledi.

Çocuklara Hediyeler ve Robot Takımı ile Buluşma

Bakan Yardımcısı İnan, ziyaretinin devamında Esra Şemsi Çocuk Bakımevini ziyaret ederek, çocuklara hediyeler dağıttı. Ziyareti sırasında Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini de gezen İnan, burada Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan R3-D3 Robot Takımı ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan (sağ 5), Mersin Tarsus Organize Sanayi...

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan (sağ 5), Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni (MTOSB) ziyaret etti.

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