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Bakan Yumaklı, 4. Tarım ve Orman Şurası'nda Gelecek Vizyonunu Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım ve Orman Şurası'nda Türkiye'nin tarım stratejilerini ve hedeflerini belirtti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:45
Bakan Yumaklı, 4. Tarım ve Orman Şurası'nda Gelecek Vizyonunu Açıkladı

Bakan Yumaklı'dan 4. Tarım ve Orman Şurası Vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım ve Orman Şurası Hazırlık Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Yakın ve uzak birçok riskle karşı karşıya kalacağız, bütün bunlara karşı dirençli bir tarım orman sektörü oluşturmak zorundayız" dedi.

Türkiye Yüzyılı: Bereketin Yüzyılı Teması

Bakan Yumaklı, şuranın "Türkiye Yüzyılı Bereketin Yüzyılı" teması ile düzenleneceğini belirtti. Devlet destekleri ve üretici gayretleri ile Türkiye'nin tarımda önemli bir konuma geldiğini ifade eden Yumaklı, "2023'te 68,5 milyar dolar tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada ise dokuzuncu sıradayız" bilgilerini paylaştı.

Sektördeki Yatırım ve İnovasyon

Bakan, tarım, orman ve su sektörünü sürdürülebilirlik, verimlilik, kalite, kayıtlılık ve sektöre yatırım gibi beş ana eksen etrafında şekillendirdiklerini aktardı. Yumaklı, genç ve kadın girişimcilere yönelik desteklerle sektörde katılımı artırmanın öncelik olduğunu vurguladı.

Gıda Güvencesi ve İthalatın Azaltılması

Yumaklı, yeni hayvancılık yol haritasının ithalatın bitirilmesi ve üreticinin uygun maliyetle üretim materyallerine erişimini sağlamayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması yönünde önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Geleceğe Yönelik Stratejiler

Tarım ve Orman Bakanı, sektörün gelişimine katkı sağlayan daha önceki üç şurada alınan kararların aydınlatıcı olduğunu belirterek, 3. Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde yer alan kararlar için 38 eylem planı oluşturulduğunu ve bunlardan 30'unun tamamlandığını açıkladı.

Katılımcı ve Yenilikçi Bir Yaklaşım

Yumaklı, şuranın "bilimsel temelli yaklaşım", "katılımcılık ve işbirliği", "sürdürülebilirlik", "yenilikçilik" ve "gelecek odaklı bakış açısı" olmak üzere beş ana başlıkta şekillendiğini ifade etti. Türkiye'de 87 üniversiteden 251 akademisyen, 229 STK'dan 355 temsilci ve özel sektörden 177 katılımcının da şuraya katılacağını belirtti.

Şuranın Sonuçları ve Katılımcılara Çağrı

Şura, 28-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve sonuç bildirgesi Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Yumaklı, katılımcılara uzmanlıklarının geleceğin tarım, orman ve su perspektifini belirleyeceğini hatırlatarak bu çalışmaların Türkiye'nin ikinci yüzyılında stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Hedefler

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, şuranın ortak akıl oluşturma sürecine katkı sağlayacağını, tarımsal üretimin yayılması ile kırsal kalkınmaya destek olacağını belirtti. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ise önceki şuraların tarım açısından yol haritası oluşturduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (önde ortada), Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (önde ortada), Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı (önde sağ 2), TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi (önde sol 2) ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar (önde solda) 4. Tarım ve Orman Şurası Hazırlık Çalıştayı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (önde ortada), Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (önde ortada), Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı (önde sağ 2), TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi (önde sol 2) ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar (önde solda) 4. Tarım ve Orman Şurası Hazırlık Çalıştayı'na katıldı.

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