Bakan Yumaklı Kahverengi Kokarca Mücadelesi İçin 400 Bin Yapının İlaçlandığını Açıkladı

Bakan Yumaklı'dan Kahverengi Kokarca Mücadelesi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kahverengi kokarca ile mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, bu ay itibarıyla 13 ilde kırsal kesimlerde tespit edilen yaklaşık 400 bin ev, samanlık ve ahır gibi yapıların ilaçlanmaya başladığını belirtti.

Eylem Planı Toplantısı Yapıldı

Bakanlık, Kahverengi Kokarca Mücadelesi Eylem Planı Toplantısını Devlet Su İşleri (DSİ) Libadiye yerleşkesinde gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Yumaklı, tarımsal üretimin tehdit altında olduğunu vurguladı ve zararlılarla mücadelede atılan adımları değerlendirerek, gelecekte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kahverengi kokarcanın, 1996 yılında Amerika Kıtası'nda keşfedildiğini ve ardından hızla yayılarak 2004’te Avrupa, 2013’te Rusya ve 2015’te Gürcistanda görüldüğünü hatırlatan Yumaklı, Türkiye'deki ilk tespitlerin 2017 yılında yapıldığını ifade etti. Fındık başta olmak üzere birçok meyve ve sebzede zarara yol açan bu zararlının etkilerinin artabileceğinin altını çizdi.

Tahmini Zararlara Karşı İş Birliği

Kahverengi kokarca ile mücadele için 2023 Kahverengi Kokarca Mücadele Eylem Planı oluşturulduğunu anımsatan Yumaklı, bu planda farklı mücadele yöntemlerinin bir araya getirildiğine dikkat çekti. Samuray arısı üretiminin de bu mücadelede önemli bir yeri olduğu vurgulandı.

Yumaklı, “2024'ten itibaren 207 bin Samuray arısı doğaya salınacak ve 2025’te bu rakam bir milyona ulaşacak.” açıklamasında bulundu. Ayrıca feromon tuzakları ve mekanik toplama yöntemleri gibi alternatiflerin de kullanılacağını belirtti.

Koordinasyon ve Eğitim Önemli

Kahverengi kokarca ile mücadelede koordinasyonun artırılması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, “Mücadelede koordine olmazsa, bir tarafta yapılan çalışma diğer tarafa etki etmez.” dedi. Vatandaşların bu zararlıyı tanıması ve bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden bakan, eğitimin artırılması gerektiğini vurguladı.

Yumaklı, kimyasal mücadelenin zorunlu olmadığı durumlarda, mekanik, biyoteknik ve biyolojik yöntemlerin ön planda olmasının gerekliliğini belirtti. “Bunlar çevre ve insan sağlığı için daha az risk taşıyor.” dedi.

Gıda Güvenliği Açısından Kritik Önlemler

Bakan Yumaklı, bu mücadelelerin gıda arz güvenliği için de önemli olduğunu belirtirken, ülkede toplamda 668 farklı zararlı organizma ile mücadele edildiğini ifade etti. Eğer bu zararlılarla gerekli dikkat gösterilmezse, tarımsal üretimde %30 ila %70 arasında veri kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Sonuç olarak, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve uluslararası rekabet gücünün korunması adına etkin mücadele yöntemlerinin uygulanmasının şart olduğunu kaydeden Yumaklı, tüm bu mücadelelerin yalnızca bir anlık çaba olmayıp sürekli bir süreç olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.