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Bakan Yumaklı, TMO'nun Üreticilerle Olan İlişkisini Açıkladı

Bakan Yumaklı, TMO'nun üreticilerden 29 milyar lira değerinde ürün alımını ve yapılan ödemeleri duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:18
Bakan Yumaklı, TMO'nun Üreticilerle Olan İlişkisini Açıkladı

Bakan Yumaklı'dan TMO Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye Mazot Ofisi'nin (TMO) üreticilerden yaklaşık 29 milyar lira değerinde 3,3 milyon ton ürün satın aldığını açıkladı.

Ödemelerin Durumu

Yumaklı, TMO'nun bu alımın 6,5 milyar lira kısmının ödendiğini ve ödemelerin halen devam ettiğini ifade etti. Bu sürecin tarımsal üreticilere sağlanan destek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Üreticilere Yönelik Destek

Bakan, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesi amacıyla yapılan bu ödemelerin, Türkiye'nin tarım sektörünün kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

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