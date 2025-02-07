Bakanlar Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajı Yayınladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tıbbi bir operasyonla kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Kacır, "Geçirdiği operasyon sonrasında hastanede istirahatte olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. Yumaklı da Bahçeli'ye acil şifalar diledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ticaret Bakanı Bolat, "Başarılı bir operasyon ile kalp kapakçığının değiştirildiğini öğrendiğim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun diyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletirken, enerjisini ve sağlığını en kısa süre içinde toparlamasını temenni etti. Bayraktar ise "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçirdiği operasyon nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.