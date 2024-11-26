Bakanlar Bolat ve Kacır MÜSİAD Şube Başkanları ile Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) şube başkanlarıyla bir araya gelerek, Türkiye'nin teknoloji alanındaki güçlü konumunu vurguladı.

Kacır, sosyal medya platformu X'in sahibi olan milyarder Elon Musk'ın "Hala bu büyük insanlı projelerin gelecekte var olacağına inananlar var, halbuki gelecek drone'ların" şeklindeki paylaşımına atıfta bulunarak, "İşte Türkiye onun bahsettiği o geleceğin bir numaralı ülkesidir. Bugün dünyada insansız hava aracı pazarının yüzde 70'i Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ayrıca iş dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nı da ziyaret etti. Bu fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyor.

Bu buluşma, Türkiye'nin uluslararası arenada teknoloji ve ticaret konusundaki hedeflerini pekiştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı' kapsamında "MÜSİAD EXPO Dünya Genel İdare Kurulu" gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 6), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 6), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu (sol 5) ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı (sağ 5) da katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı' kapsamında "MÜSİAD EXPO Dünya Genel İdare Kurulu" gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 6), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 6), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu (sol 5) ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı (sağ 5) da katıldı.