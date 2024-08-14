Bakanlar Kacır ve Uraloğlu, YOİKK Toplantısı'nda Yatırım Stratejilerini Tartıştı

Bakanlardan Yatırım Ortamı Değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının sonuçlarını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Kacır'dan Yeşil ve Dijital Dönüşüm Vurgusu

Kacır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, "Mart ayında başlattığımız eylem planında kritik ilerlemeler kaydettik. Özellikle kişisel verilerin korunması, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve girişimciliğin desteklenmesi gibi alanlarda önemli adımlar attık. Amacımız yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırarak verimliliği ve ihracatı artırmaktır," dedi.

Özel Sektör Odaklı Çözümler

Kacır, ayrıca teşvik sistemini sadeleştirerek özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirdiklerine dikkat çekti. "Türkiye, yatırımcı dostu reformlarla küresel yatırımlar için cazibe merkezi olmayı sürdürecek," ifadesini kullandı.

Uraloğlu'ndan Kamu-Özel İşbirliği Mesajı

Uraloğlu, toplantıda yatırım ortamına ilişkin hedefleri ve atılması gereken adımları detaylı bir şekilde ele aldıklarını belirtti. "Türkiye'nin ekonomik istikrarı için ulaştırma ve altyapı alanındaki gelişmeler büyük önem taşıyor. Kamu-özel sektör işbirliği ile bu alanda daha fazla yatırım çekmeyi hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.