Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Şeker Sektörü Temsilcileriyle Toplandı

Tarım ve Ticaret Bakanları Şeker Sektörüyle Bir Araya Geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şeker sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşme, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Yumaklı, toplantıda sektörü tüm dinamikleriyle değerlendirdiklerini ve hem iç hem de dış piyasadaki mevcut durumu incelediklerini belirtti. "Üreticimizi ve sanayicimizi koruyacak adımlarla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye ekledi.

İç Üretim ve İhracat Konuları Ele Alındı

Bakan Bolat, toplantının iç üretimdeki arz talep dengesinin, kota ve ihracatın görüşüldüğü önemli bir platform olduğunu ifade etti. "Hükümet olarak iç talebin karşılanması ve istikrarlı bir piyasanın oluşması noktasında hem üreticilerimize hem de sektörümüze desteğimiz tamdır" diyerek, bu süreçteki desteklerinin sürdüğünü vurguladı.

Bakan Bolat, ev sahipliği için Yumaklı'ya teşekkür ederken, toplantıdan elde edilen sonuçların sektöre olumlu katkılar sağlamasını diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.