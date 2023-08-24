Bakanlık annelerin yüzünü güldürdü: 1 sene boyunca ödemeler devam edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı annelerin yüzünü güldürecek hamleyi yaptı! Bir sene boyunca annelerin hesabına para yatacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK ANNELERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara her anlamda maddi destek olmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre yeni programda annelere nakit ödeme yapılacak. Bakanlık tarafından başlatılan yardıma göre bir sene boyunca 1-2 çocuğu olan evlere 350 TL, 3 çocuğu olan evlere 450 TL, dört çocuğu olan ailelere 550 TL, 5 ve üstü çocuğu olan ailelere 650 TL ödeme yapılacak.





Ödemeler bir sene boyunca sürecek. Dar gelirli vatandaşlar için düzenlenen ödemeler için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Aynı zamanda başvurular fiziki olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek de yapılabilir. Ödemelerden faydalanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri kadar olması gerekiyor.