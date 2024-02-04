Bakanlık az önce duyurdu! Banka hesabı olanlar hemen ATM'den kontrol etsin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Bakanlık az önce duyurdu! Banka hesabı olanlar hemen ATM'den kontrol etsin
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen son duyuru, kamuda istihdam edilen işçilere yönelik ilave tediye ödemelerinin başladığını müjdeledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı kurumlarda görev yapan işçilere ait ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla banka hesaplarına aktarılmaya başlandığı belirtildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bu kapsamda yapılan ödemelerin ilk yarısının işçilerin hesaplarına yatırıldığı ifade edildi. Kamuda çalışan işçilere duyurulan bu müjdeli haber, birçok vatandaş tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. Bakanlık, açıklamasında, bu ödemenin devlet ve bağlı kurumlarında çalışan işçilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, kamuda çalışan vatandaşlara ekonomik anlamda destek sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

banka atm

İlave tediye ödemeleri, işçilerin maddi durumlarına katkı sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kamuda istihdam edilen işçiler, bu ödemelerle birlikte maaşlarına ek bir katkı almanın sevincini yaşıyor. Ayrıca, bu tür ödemelerin ekonomik döngü içinde olumlu bir etki yaratması ve harcamaların artması bekleniyor. Kamu çalışanları, Bakanlık tarafından yapılan bu ödemenin ardından banka hesaplarını kontrol ederek ilgili tutarın yatıp yatmadığını takip etmeye başladılar.

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