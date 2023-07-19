Bakanlık az önce duyuru yaptı! Hemen banka hesabınızı kontrol edin: 4.470 TL para yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek olmaya devam ediyor. Müjdeli haber geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

4 BİN 471 TL DESTEK ÖDEMELERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara yeni bir destek vermeye başladı. İşe başlama desteği veriliyor. Bu şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlar iş sahibi olmalarının yanında nakit desteklerini de karşılamış oluyor. İşe başlama yardımından faydalanmak için 18-55 yaş arasında olmak ve çalışabilecek durumda olmak gerekiyor.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kişilerin durumlarını tespit ederek İŞKUR'a bildiriyor. İŞKUR kişilerin il ve ilçesinde yer alan en uygun iş ilanlarını buluyor ve istihdam sayısı yükseliyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa asgari ücret ve sosyal güvenceyle işe başlamak mümkün oluyor. İŞKUR aracılığıyla işe başlayan vatandaşlar işe başlama yardımından faydalanabiliyor ve brüt asgari ücretin üçte biri ödeme alıyorlar. Güncel asgari ücrete göre işe başlama yardımı 4 bin 471 TL olarak belirlendi.