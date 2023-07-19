  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Bakanlık az önce duyuru yaptı! Hemen banka hesabınızı kontrol edin: 4.470 TL para yatırılıyor

Bakanlık az önce duyuru yaptı! Hemen banka hesabınızı kontrol edin: 4.470 TL para yatırılıyor

Yayınlanma:
Bakanlık az önce duyuru yaptı! Hemen banka hesabınızı kontrol edin: 4.470 TL para yatırılıyor
İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan sosyal destek ödemeleri merakla araştırılıyor. 4 bin 471 TL ödemeler hesaplara geçmeye başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek olmaya devam ediyor. Müjdeli haber geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

4 BİN 471 TL DESTEK ÖDEMELERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara yeni bir destek vermeye başladı. İşe başlama desteği veriliyor. Bu şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlar iş sahibi olmalarının yanında nakit desteklerini de karşılamış oluyor. İşe başlama yardımından faydalanmak için 18-55 yaş arasında olmak ve çalışabilecek durumda olmak gerekiyor.

bakanlıktan işe başlama yardımı

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kişilerin durumlarını tespit ederek İŞKUR'a bildiriyor. İŞKUR kişilerin il ve ilçesinde yer alan en uygun iş ilanlarını buluyor ve istihdam sayısı yükseliyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa asgari ücret ve sosyal güvenceyle işe başlamak mümkün oluyor. İŞKUR aracılığıyla işe başlayan vatandaşlar işe başlama yardımından faydalanabiliyor ve brüt asgari ücretin üçte biri ödeme alıyorlar. Güncel asgari ücrete göre işe başlama yardımı 4 bin 471 TL olarak belirlendi.  

Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bu detayları dilekçeye ekleyen yüksek maaş alıyor! Emeklilikte 1261 gün detayıyla yüksek maaş alma formülü
Bu detayları dilekçeye ekleyen yüksek maaş alıyor! Emeklilikte 1261 gün detayıyla yüksek maaş alma formülü
Gram altında piyasaları sallayan tahmin! TL'si olan altına koşacak: O tarihte 1800 TL'ye yükselecek
Gram altında piyasaları sallayan tahmin! TL'si olan altına koşacak: O tarihte 1800 TL'ye yükselecek
Dolarda kıyameti koparacak rakam açıklandı! Herkes o tarihi beklesin: Ok gibi fırlayacak
Dolarda kıyameti koparacak rakam açıklandı! Herkes o tarihi beklesin: Ok gibi fırlayacak
Telefon kullanan herkes etkilenecek! Turkcell, Vodafone, Türk Telekom duyurdu: Ağustos ayında büyük şok
Telefon kullanan herkes etkilenecek! Turkcell, Vodafone, Türk Telekom duyurdu: Ağustos ayında büyük şok
Bankalardan kredi çekmek isteyenlere kötü haber! Tüm şartlar baştan sona değişti: Artık buna göre kredi verilecek
Bankalardan kredi çekmek isteyenlere kötü haber! Tüm şartlar baştan sona değişti: Artık buna göre kredi verilecek
Emekli maaşlarında yüzde 4'lük dilim ortaya çıktı! SSK, Bağkur emeklileri dikkat: Yeni maaşlarınız bu kadar olacak
Emekli maaşlarında yüzde 4'lük dilim ortaya çıktı! SSK, Bağkur emeklileri dikkat: Yeni maaşlarınız bu kadar olacak
Ekonomi
Bu detayları dilekçeye ekleyen yüksek maaş alıyor! Emeklilikte 1261 gün detayıyla yüksek maaş alma formülü
Bu detayları dilekçeye ekleyen yüksek maaş alıyor! Emeklilikte 1261 gün detayıyla yüksek maaş alma formülü
Gram altında piyasaları sallayan tahmin! TL'si olan altına koşacak: O tarihte 1800 TL'ye yükselecek
Gram altında piyasaları sallayan tahmin! TL'si olan altına koşacak: O tarihte 1800 TL'ye yükselecek
Dolarda kıyameti koparacak rakam açıklandı! Herkes o tarihi beklesin: Ok gibi fırlayacak
Dolarda kıyameti koparacak rakam açıklandı! Herkes o tarihi beklesin: Ok gibi fırlayacak
Telefon kullanan herkes etkilenecek! Turkcell, Vodafone, Türk Telekom duyurdu: Ağustos ayında büyük şok
Telefon kullanan herkes etkilenecek! Turkcell, Vodafone, Türk Telekom duyurdu: Ağustos ayında büyük şok
Bankalardan kredi çekmek isteyenlere kötü haber! Tüm şartlar baştan sona değişti: Artık buna göre kredi verilecek
Bankalardan kredi çekmek isteyenlere kötü haber! Tüm şartlar baştan sona değişti: Artık buna göre kredi verilecek
Dolar borcu olanlar elini çabuk tutsun! O tarihten itibaren dolar 4 TL daha pahalı satılacak: Ekonomistler açıkladı
Dolar borcu olanlar elini çabuk tutsun! O tarihten itibaren dolar 4 TL daha pahalı satılacak: Ekonomistler açıkladı
TL'siyle yatırım yapmak isteyenler aman dikkat! İslam Memiş bu kez korkuttu: Gram altın için flaş gelişme
TL'siyle yatırım yapmak isteyenler aman dikkat! İslam Memiş bu kez korkuttu: Gram altın için flaş gelişme