Bakanlık: Ceyhan'dan İsrail'e Petrol Sevkiyatı İddiaları Asılsız

Asılsız İddialara Resmi Yanıt

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı yönündeki iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu duyurdu.

BTC ve İlgili Anlaşmalar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan (BTC) gerçekleştirilen petrol satış sürecine dair detaylar paylaşıldı. Açıklamada, "BTC, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 18 Kasım 1999'da imzalanan milletlerarası anlaşma ve bunun ekini teşkil eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşmaları'na istinaden işletilmektedir." denildi.

Bu hattın Türkiye kesiminin işletimini BOTAŞ International AŞ'nin üstlendiği belirtilirken, "Söz konusu anlaşmalar kapsamında hattı işleten BOTAŞ International AŞ'nin petrolün alım satımına yönelik herhangi bir dahli ya da tasarrufu bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

İddiaların Gerçekliği

Açıklamada, Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddiaların "tamamen asılsızdır." vurgusu yapıldı. Ayrıca, petrolü BTC üzerinden taşıyarak Haydar Aliyev Limanı'ndan dünya pazarlarına satışını gerçekleştiren şirketlerin, Türkiye’nin İsrail'e yönelik ticarete son verme kararına saygı duyduğu belirtildi.

Son olarak, "Teslim noktası İsrail olan herhangi bir yüklemenin gerçekleşmediği" bilgisiyle iddiaların dayanaksız olduğu duyuruldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.