Bakanlık dar geliril vatandaşın dolabını dolduracak! Gıda yardımı başvuruları açıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara her alanda maddi destek vermeye devam ediyor. Yeni gıda yardımı başvuruları başladı! Peki şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GIDA YARDIMI BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok farklı alanda maddi anlamda destek olmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından verilen haberlere göre gıda yardımı için başvurular başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara kuru gıda ve erzak yardımı yapılıyor.





Pirinç, nohut, bakla, bulgur, şeker gibi temel ihtiyaçlar ücretsiz olarak veriliyor. Marketlerde yaşanan fahiş fiyat artışları sonrasında bu yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilaç gibi geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan gıda yardımlarından faydalanmak için belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Geçim sıkıntısı çeken aileler başvurularını kolaylıkla oluşturarak Bakanlık tarafından verilen yardımı alabiliyor. Gıda yardımı kapsamında verilen yiyecekler kapıya kadar getiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gıda yardımları düzenli olarak devam ediyor.