  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Bakanlık dar geliril vatandaşın dolabını dolduracak! Gıda yardımı başvuruları açıldı!

Bakanlık dar geliril vatandaşın dolabını dolduracak! Gıda yardımı başvuruları açıldı!

Yayınlanma:
Bakanlık dar geliril vatandaşın dolabını dolduracak! Gıda yardımı başvuruları açıldı!
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemeleri hızla devam ediyor. Gıda yardımı başvuruları başladı1 Tüm detaylar haberimizde.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara her alanda maddi destek vermeye devam ediyor. Yeni gıda yardımı başvuruları başladı! Peki şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GIDA YARDIMI BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok farklı alanda maddi anlamda destek olmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından verilen haberlere göre gıda yardımı için başvurular başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara kuru gıda ve erzak yardımı yapılıyor. 

ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları başladı

Pirinç, nohut, bakla, bulgur, şeker gibi temel ihtiyaçlar ücretsiz olarak veriliyor. Marketlerde yaşanan fahiş fiyat artışları sonrasında bu yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilaç gibi geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan gıda yardımlarından faydalanmak için belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Geçim sıkıntısı çeken aileler başvurularını kolaylıkla oluşturarak Bakanlık tarafından verilen yardımı alabiliyor. Gıda yardımı kapsamında verilen yiyecekler kapıya kadar getiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gıda yardımları düzenli olarak devam ediyor.

Ekonomi
Bu şartı sağlayanlara devlet 5.158 TL maaş bağlıyor! Vatandaşın cebini dolduran müjde geldi
Bu şartı sağlayanlara devlet 5.158 TL maaş bağlıyor! Vatandaşın cebini dolduran müjde geldi
Araç sahiplerinin sinirleri hoplayacak! O tarihte akaryakıtın litresi 40 TL!
Araç sahiplerinin sinirleri hoplayacak! O tarihte akaryakıtın litresi 40 TL!
Akaryakıt fiyatlarına zamlar devam ediyor: Motorine dev zam geldi
Akaryakıt fiyatlarına zamlar devam ediyor: Motorine dev zam geldi
En düşük emekli maaşına asgari ücret ayarı! Emeklilerin tansiyonu fırlayacak
En düşük emekli maaşına asgari ücret ayarı! Emeklilerin tansiyonu fırlayacak
Altını olanlara panik öncesi son çıkış! İslam Memiş altın fiyatlarındaki tuzağı ilk kez açıkladı
Altını olanlara panik öncesi son çıkış! İslam Memiş altın fiyatlarındaki tuzağı ilk kez açıkladı
Sadece 2 hafta süre kaldı! Başvuru yapanlar 250 TL'sini geri alacak
Sadece 2 hafta süre kaldı! Başvuru yapanlar 250 TL'sini geri alacak
Kendi işinin patronu olmak isteyene Bakanlık'tan müjde var! Ertelemeli 350 bin TL duyurusu geldi
Kendi işinin patronu olmak isteyene Bakanlık'tan müjde var! Ertelemeli 350 bin TL duyurusu geldi