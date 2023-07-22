Bakanlık dev destek kredisi için düğmeye bastı! 500 bin TL faizsiz kredi o illerdeki kişilere verilecek: 3 şartı var

Bakanlık, deprem bölgelerinde dönüşümü desteklemek amacıyla sağladığı 500 bin TL hibe ve faizsiz 500 bin TL kredi desteğiyle Yerinde Dönüşüm projesini hayata geçirdi. Deprem etkilenen 11 şehri kapsayan bu projeye başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek. Böylece vatandaşlar, güvenli ve modern konutlara sahip olma fırsatına kavuşacaklar. Deprem Sonrası Yerinde Dönüşüm projesiyle binlerce yıllık şehirler, deprem felaketinin etkilerinden kurtulacak ve yeniden ayağa kalkacak.

BAŞVURU DETAYLARI





Bakan Özhaseki, deprem bölgelerinde gerçekleşecek Yerinde Dönüşüm projesinin önemine vurgu yaparken, vatandaşlara 500 bin TL hibe ve faizsiz kredi desteği sunulacağını açıkladı. Bu destekleme kapsamında yapım ve dönüşüm ofisleri açılarak, vatandaşların kendi evlerini depreme karşı güvenli bir şekilde dönüştürebilmeleri hedefleniyor.

Projeye başvuru süreci oldukça kolaylaştırılmış durumda. Vatandaşlar, e-Devlet sistemi ve ALO 181 hattı üzerinden detaylı bilgiler ve başvuru işlemleri hakkında bilgi alabilecekler. Ancak başvuruların eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması önem taşıyor, böylece hibe ve faizsiz kredi desteğinden daha hızlı şekilde faydalanmak mümkün olacak.

Deprem bölgelerindeki 11 şehirde ikamet eden vatandaşlar, bu destekleme programı sayesinde mevcut konutlarını depreme karşı daha güvenli ve modern yapılar haline getirebilecekler. Proje kapsamında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla, depreme dayanıklı ve çağdaş konutlara sahip olmak mümkün olacak.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar da önem arz ediyor. Başvuru yapmadan önce proje detayları ve kredi koşulları hakkında detaylı bilgi alınması ve gerekli belgelerin eksiksiz sunulması, sürecin sorunsuz ilerlemesi açısından önemlidir.

Bu proje, deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlara güvenceli bir gelecek sunarken, ülkenin deprem riskini azaltma hedefine de önemli bir katkı sağlayacaktır. Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlar, depreme karşı daha dayanıklı ve güvenli yapılarla geleceğe adım atacaklar.