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Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Milyonlarca emekliyi havaya uçuracak anlaşma imzalandı! SGK, PTT ve TROY arasındaki yeni iş birliği ile emekli vatandaşlara onlarca farklı alanda avantaj sağlanacağı açıklandı! İşte Türkiye Yüzyılı Emektarları Projesi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

Yayın Tarihi: 31.07.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:03
Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi sevindirecek büyük bir anlaşma resmen imzalandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), PTT ve TROY arasında yapılan iş birliği ile emeklilere yönelik birçok avantaj ve indirim fırsatı sunulacak. "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Projesi" kapsamında gerçekleştirilen bu protokol, emeklilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Devletin üç büyük kurumundan ortak proje!

SGK, PTTBank ve TROY'un bir araya gelerek imzaladığı bu protokol, emeklilere giyimden gıdaya, ev araç gereçlerinden ulaşıma kadar birçok alanda özel indirim, promosyon ve kampanya imkanları sunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, törende yaptığı konuşmada, emeklilerin refah içinde bir yaşam sürdürebilmeleri için birçok anlaşmaya imza attıklarını belirtti. 2024 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" ilan edilmesiyle, bakanlık öncülüğünde kamu kurumları ve özel sektör ile bir araya gelinerek, emekliler için çeşitli avantajlar elde edildi. Aydın, "Giyimden ulaşıma, gıdadan ev araç gereçlerine kadar pek çok alanda yapılan indirimler, emeklilerimize önemli fırsatlar sunuyor" dedi.

emekliye müjde

Ulaşım ve kargoda özel indirimler sunulacak! 

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise şehirlerarası yolcu taşımacılığında emeklilere yüzde 20, demir yolu taşımacılığında yüzde 10 indirim sağlandığını hatırlattı. Ayrıca, PTTcell tarafından emeklilere uygun fiyatlı konuşma ve internet hizmeti sunan "Emekli Paketi" oluşturuldu. PTT Kargo’da da emekliler yüzde 20 indirimle kargo hizmetlerinden faydalanabilecek.

PTT misafirhanelerinde ve sosyal tesislerinde özel indirim

Sayan, PTT'nin misafirhanelerinde 2024 yılı boyunca emeklilere yüzde 15, lokal ve sosyal tesislerinde ise yüzde 20 indirim uygulanacağını belirterek, "Emeklilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına atılan bu adımların devamı gelecek" dedi. Ayrıca, SGK Başkanı Raci Kaya, emeklilerin refah seviyesini artırmaya yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, PTT ve TROY'un katkılarıyla emeklilere yönelik indirim ve kampanyaların artacağını belirtti. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten de, "Bu iş birliği kapsamında emekli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz" dedi.

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