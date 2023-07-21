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Bakanlık kredi bombasını patlattı! Faizsiz 500 bin TL, 24 ay geri ödeme yok: Şartları sağlayanlar parasını hemen çekecek

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Bakanlık kredi bombasını patlattı! Faizsiz 500 bin TL, 24 ay geri ödeme yok: Şartları sağlayanlar parasını hemen çekecek
Nakite ihtiyacı olan ve bankalardan kredi çekmek için hazırlık yapanlara özel fırsagt geldi. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama üzerine 2 yıl ertelemeli ve 120 ay vadeli olarak faizsiz 500 bin TL kredi için başvurular başladı.

Faiz oranlarının yükselmesiyle beraber kredi çekmek isteyenlerin mağduriyeti alıp başını gitti. Devlet destekli kredi paketleri vatandaşların en büyük güvencesi olurken Erdoğan yaptığı açıklamada yeni kredi paketini açıkladı.

Kredi müjdesi verilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tüm detayları açıkladı. Kredi destekleri tüm hızıyla devam ederken evini ya da iş yerini yapmak isteyenlere özel 500 bin TL hibe olmak üzere toplamda 1 milyon TL kredi desteği verileceğini açıkladı. Bu kredi desteğiyle beraber şartların neler olduğu merak edildi.

kredi açıklaması

Konut kredisi paketini açıklayan Özhaseki, kredilerin 2 yıl geri ödemesiz ve toplamda 10 yıl vadeli tamamen faizsiz olacağını açıkladı. Hibe ve kredi olarak gerçekleşecek ödemelerde inşaatın ilerleme durumuna bakılarak hak ediş duyurulacak. Mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar hibe ve kredi desteğinden yararlanabilir. 15 Temmuz tarihinde sonra faaliyete geçecek olan ‘Yapım ve Dönüşüm Ofisleri’nden başvurular tamamlanabilecek.

Ekonomi
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