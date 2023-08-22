Bakanlık müjdeyi verdi: SED ödemeleri için ek kaynak ayrıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek olmaya devam ediyor. Bakan zamlı tutarları açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKAN SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNİ AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara birçok alanda maddi destek olmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal destek ödemeleriyle ilgili sosyal medya üzerinden şu açıklamaları yaptı; 'İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik olan desteklerin etkin şekilde yürütülmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay düzenli olarak aktarılan tutarlara bu ay 461 milyon TL ek kaynak ekliyoruz.





Bakanlık arz odaklı güçlü sosyal yardımlarıyla vatandaşların eksikliklerini gidermek için çalışmalarına devam ediyor.' Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Temmuz ayında maaşlara yapılan ara zamlar sonrasında SED ödemelerinin de artmasıyla birlikte Vakıflara ek bir kaynak ayrıldı. Bu ay Bakanlık tarafından sağlanan evde bakım maaşları 14 Ağustos, Aile destek ödemeleri 15 Ağustos, SED ödemeleri 16 Ağustos tarihlerinde vatandaşların hesaplarına geçti. Diğer ödemelerin ilerleyen günlerde hesaplarda olması bekleniyor. Ödemelerden faydalanmak ve sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden detayları öğrenebilir.