Bakanlık öğrencilerin yüzünü bu sene de güldürecek: Binlerce öğrenciye maddi destekler başlıyor

2023-2024 eğitim öğretim dönemi için geri sayım devam ederken maddi desteklerle ilgili açıklamalar da peş peşe gelmeye başladı. Tutarlar belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERE MADDİ DESTEKLER BAŞLIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birçok farklı alanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek sağlamaya devam ederken Bakanlık anasınıfı destekleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz sene 380 milyon TL anaokulu desteğinin bu sene arttığı öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı;





'Sosyal yardımlardan faydalanma hakkı olan evlerdeki 3-5 yaş aralığında olan çocuklar için ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anasınıfına kaydı yapılan çocukların giderleri bizim tarafımızdan üstlenildi. Bu kapsamda geçtiğimiz sene 464.408 çocuk için 380.3 milyon TL destek verildi.' İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen ilkokul, ortaokul, lise, üniversite eğitim destekleri ile ilgili de merakla araştırmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşlara kırtasiye yardımlarını da devam ettiriyor. Belediyeler de kendilerine bağlı olan vatandaşlara kırtasiye yardımlarını resmi internet siteleri üzerinden paylaşıyor. Kırtasiye desteklerinden belediyeniz tarafından faydalanmak istiyorsanız resmi internet sitesi üzerinden başvurularınızı oluşturabilirsiniz.