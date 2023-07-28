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Bakanlık para musluklarını açtı! O maaşlara kallavi zam geldi: Hemen yeni maaşınızı öğrenin

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Bakanlık para musluklarını açtı! O maaşlara kallavi zam geldi: Hemen yeni maaşınızı öğrenin
Evde Bakım Maaşı Temmuz 2023 ile 567 bin hak sahibine aktarıldı. İşte detaylar…

Temmuz ayından itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 567 bin hak sahibine evde bakım maaşını yatırmaya başladı. Evde bakım maaş tutarı 4336 Türk Lirası olarak belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu konu hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt vermek için metin yayınladı.

evde bakım maaşı

Evde Bakım Maaş Zammı

Temmuz ayıyla birlikte evde bakım maaşlarına zam geldi. Ağustos ayına girdikten sonra evde bakım maaşı 5098 TL seviyesine yükselmiş durumda.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanında Açıklama Geldi

Evde bakım maaşlarının Temmuz ayı ödemesi ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: ‘’Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri bu ay 2 milyar 440 milyon Türk lirası evde bakım yardımı almış durumda. Bu ay 567 bin vatandaşımız da bu yardımdan yararlanmaya başladı. Bakanlık olarak engelli bireylerin normal bireyler gibi hayat yaşamaları için elimizden geleni uygulamaya devam ediyoruz.’’ İfadelerini söyledi.

Evde Bakım Maaş Zammı

Temmuz ayından itibaren başlayan ödemeler, Ağustos ayı ve sonrasıyla birlikte zamlı olarak ödeneceği duyuruldu. Bu düzenleme ile yardıma hak sahibi olan herkes yüksek bir maaşla da destek alacaktır.

Ekonomi
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