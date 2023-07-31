Bakanlık para musluklarını fulledi! Bu şartı sağlayanlara 5000 TL acil destek yardımı!

Türkiye, son zamanlarda sık sık yaşanan doğal afetlerin etkilerini hafifletmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni bir destek programı başlattı. Bu önemli yardım programı ile deprem, sel, yangın gibi felaketlerin yol açtığı mağduriyetlerin önüne geçilmeye çalışılıyor. Vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanlarında olmak ve dayanışma ruhunu pekiştirmek için bu yardım programı hayata geçirildi.

BAŞVURU DETAYLARI





Program kapsamında, afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza 5.000 TL'ye kadar nakit ödeme yapılmaktadır. Maddi imkânları kısıtlı olan kişiler, bu destekle zararlarını karşılamakta daha az zorluk çekecekler. Acil ve temel ihtiyaç yardımları ile deprem, sel, yangın, kar, heyelan, kaya düşmesi felaketlerinde ve tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan muhtaç hanelere yönelik farklı destek tutarları bulunmaktadır.

Dayanışma ruhuyla yürütülen bu destek programı, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak ve onların hayatlarını daha hızlı bir şekilde normale döndürmeyi hedeflemektedir. Aile ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlükleri'ne başvurarak yardım almak isteyenler, 30 gün içinde değerlendirme sürecinden geçirilecek ve ihtiyaçlarına uygun destek sağlanacaktır.

Yağışlar ve yangınlar gibi doğal afetler, maalesef ev ve iş yerlerinde büyük hasarlara neden olabilmektedir. Ancak hükümetimiz, vatandaşlarımızın bu zorlu süreçlerinde yalnız olmadıklarını göstermek için bu önemli adımı attı. Amacımız, afetlerin yol açtığı mağduriyetleri en aza indirmek ve vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmelerine destek olmaktır.