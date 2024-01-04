Bakanlık'tan bomba karar! Tam 6 ay daha süre verildi: Parası olan herkesi ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılım hesapları üzerinde yepyeni bir düzenleme başlattı ve uygulamaya koydu.

Bakanlık'tan bomba karar! Tam 6 ay daha süre verildi: Parası olan herkesi ilgilendiriyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile katılım hesaplarında önemli bir düzenlemeye imza attı. Mevduat, katılım fonu, kira sertifikaları ve menkul kıymetler üzerinde uygulanan tevkifat oranları, 2024 Nisan sonuna kadar değişmeyecek. Ayrıca, KKM ve katılım hesaplarına özgü kurumlar vergisi istisnasının süresi 6 ay daha uzatıldı.

Tevkifat oranları, 30 Nisan 2024'e kadar sabit kalacak. Mevduat, kar payı, kira sertifikaları, tahvil ve bono ile menkul kıymet kazançlarına yönelik tevkifat oranları, 30 Nisan 2024'e kadar geçerliliğini sürdürecek. Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesi, tevkifat oranlarının 31 Aralık 2023'te sona ereceğini öngörüyordu.

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KKM hesaplarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının geçerlilik süresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen son düzenleme ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı, sürenin uzatılması ve istisna oranının azaltılması konusunda yetkilidir.

Bu düzenleme, KKM ve katılım hesaplarına yönelik teşviklerin sürdüğünü göstermektedir. Tevkifat oranlarının süre uzatımı, bu finansal ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde bir değişiklik olmayacağını vurgulayarak, kurumların bu gelirleri vergiden muaf tutmasını sağlayacaktır. KKM ve katılım hesaplarına özgü kurumlar vergisi istisnasının süresinin uzatılması, bu finansal araçlara olan talebin sürdüğünü gösterirken, kurumları bu finansal araçlara yönlendirmeyi teşvik etmektedir.

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