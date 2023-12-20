Bakanlık yardım kesesini açtı! Kimlik numarasına göre 5.097 TL ödenecek kişilerden biri olabilirsiniz!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Göktaş, yazılı bir açıklama yaparak, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay itibariyle toplamda 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

1 AYDA 2,8 MİLYAR LİRA YATIRILDI







Türkiye'de evde bakım yardımı alan tam bağımlı bireylerin aile bütünlüğünü koruma amacıyla başlatılan desteklerin toplam tutarı 2,8 milyar lirayı geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı konusundaki gelişmeleri paylaştı. Göktaş, engelli vatandaşların aile bağlarını korumayı hedeflediklerini vurgulayarak, bu yardımın tam bağımlı yakınlarının evde bakımını üstlenen vatandaşlara yönelik olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş, geliştirdikleri sosyal hizmet modelleri ile toplumun her kesimine ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti. Engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik ve istihdam gibi temel haklarına ulaşmalarını sağlamak adına hak temelli politikalar geliştirdiklerini belirten Göktaş, toplamda 2,8 milyar lirayı bulan evde bakım yardımının bu çabaların bir yansıması olduğunu dile getirdi.

HAK SAHİPLERİNE 5 BİN 97 TL ÖDEME

Bu destek kapsamında hak sahiplerine aylık 5,097 TL ödeme yapıldığını açıklayan Bakan Göktaş, bu ay itibariyle hesaplara yatırılan toplam yardımın 2,8 milyar lira olduğunu belirtti. Göktaş, halihazırda 560 bin vatandaşın bu destekten faydalandığını ifade etti.