Bakanlık yardımları geri döndü! Bu şartı sağlayan her vatandaşa 4.379 TL maaş gibi yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan sosyal destek ödemeleri yakından takip ediliyor. 4 bin 378 T ödemelerden faydalanmak için hemen başvurun! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

4 BİN 378 TL SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara birçok farklı alanda maddi destek olmak için uzun zamandır sosyal destek ödemesi gerçekleştiriyor. Maaşlara yapılan Temmuz ara zamları sonrasında en çok merak edilen konu netleşti ve SED ödemelerinin tutarları belirlendi.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal destek ödemelerine Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara yapılan zamlar doğrultusunda artış yapılıyor. Temmuz ayında yapılan ara zamlar sonrasında SED ödemeleri 4 bin 378 TL'ye yükseldi. Temmuz ayı ödemeleri yapıldıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre evde bakım maaşları Ağustos ayından itibaren 5 bin 98 TL olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başlayacak. Aile destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz dönemde hane içindeki kişi başına düşen gelire göre 850 TL-1250 TL arasında ödeme yapılıyordu.