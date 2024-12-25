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Bakanlıklardan Fahiş Fiyat Uyarısı: Asgari Ücreti Fırsata Çevirenlere Karşı Önlemler Alınıyor

Tarım ve Ticaret Bakanlıkları, asgari ücret artışını fırsat bilen işletmelere yönelik denetim ve uyarılarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:59
Bakanlıklardan Fahiş Fiyat Uyarısı: Asgari Ücreti Fırsata Çevirenlere Karşı Önlemler Alınıyor

Fahiş Fiyatlara Karşı Güçlü Önlemler

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı için belirlenen net 22 bin 104 lira asgari ücret artışını fırsat olarak gören işletmelere karşı uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, ürün ve hizmet fiyatlarını haksız yere artıran işletmelere yönelik güçlü denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Denetimler Sıkılaştırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, asgari ücretin artışıyla birlikte işçilik maliyeti gerekçesiyle fiyat artışında bulunan işletmelerin Ticaret Bakanlığı ile birlikte sıkı bir şekilde takip edileceğini duyurdu. Açıklamada, "Piyasa manipülasyonlarına karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz" ifadesi kullanıldı. Bakanlık, bu süreçte tüm gerekli denetimlerin gerçekleştirileceğini vurguladı.

Asgari Ücretin Etkisi

Ticaret Bakanlığı, asgari ücretin artış oranını fiyat artışına çevirmeye çalışan işletmelere yönelik uyarıda bulunarak, "Asgari ücret yalnızca işçilik maliyetlerini değil, toplam maliyetin sadece bir kısmını oluşturuyor. Bu nedenle, asgari ücret artışını tüm fiyatlara yansıtmak haksız bir uygulamadır" dedi.

Denetim Ekipleri Sahada

Bakanlıkların denetim ekipleri, il ticaret müdürlükleri ve ilçe tarım müdürlükleri ile ortaklaşa çalışarak sahada yoğun denetimler yapacak. Vatandaşların da şikayetlerini Ticaret Bakanlığı'na bildirmelerini rica eden bakanlık, haksız fiyat artışlarına karşı ağır yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Ayrıca, tüm denetim cezalarının 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artırılarak uygulanacağı da duyuruldu. Bu yıl içinde fahiş fiyat uygulayan işletmeler, yeni ceza düzenlemeleriyle en ağır şekilde cezalandırılacak.

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