Bakanlıktan altın fiyatlarına fren

Altınla ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı aktif rol oynuyor. Bu düzenlemeler kapsamında "kota uygulaması" adı verilen bir sistem getiriliyor. Amacı, Türkiye'nin döviz rezervlerini güçlendirmek ve işlenmemiş altın ithalatının cari açığa etkisini minimize etmektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüteceği bu uygulama ile işlenmemiş altın ithalatının olumsuz etkileri azaltılarak, ülkenin döviz rezervleri korunacak ve desteklenecektir. Ayrıca, "kota uygulaması" ile işlenmemiş altın ithalatı denetim altına alınarak, altın üretimi ve ticaretinin ihracat yoluyla teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu adım, altın işlemlerinin daha dengeli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini hedefliyor, böylece ekonominin istikrarını ve döviz rezervlerinin güçlenmesini amaçlıyor. İşte detaylar...





KOTA UYGULAMASI GELİYOR... ALTIN FİYATLARI KONTROL ALTINA ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş altın ithalatındaki artışın dış ticaret ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak çözüm arayışına girdi. Çeşitli tedbirler alarak ithalatın etkilerini azaltma amacıyla, sektör temsilcileri ve ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldı. Bu süreçte ihracatçıların korunmasına da özellikle dikkat edildi. Bakanlık, Türkiye'nin döviz rezervlerini güçlendirmek ve cari açığın etkilerini azaltmak adına "kota uygulaması" getirme kararı aldı. Bu uygulama ile ilgili mevzuat çalışmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle yakında tamamlanacak. Alınan tedbirlerin uzun vadeli ve etkili bir çözüm sunması hedefleniyor. Bu adım, işlenmemiş altın ithalatının ekonomik denge üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etme amacını taşıyor. Bakanlık, bu yönde attığı adımlarla Türkiye'nin ekonomik istikrarını ve döviz rezervlerini desteklemeyi amaçlıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Türkiye'nin işlenmemiş altın ithalatındaki artışın ekonomik dengeleri olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı tedbirler neticesinde altın ithalatına "kota uygulaması" getiriliyor. Bu kota, Borsa İstanbul AŞ üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için geçerli olacak.

Tedbirler kapsamında, aracı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatının geçmiş yıllardaki miktarları göz önüne alınarak aylık olarak belirli bir kota belirlendi. Bu kota, kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat hacmi ve borsa işlemlerine göre düzenlenecek.



Bu adımın dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlaması beklenirken, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında gerçekleştirilen ithalat bu kotanın dışında tutulacak. Böylece, altın üretimi ve ticaretini teşvik etmek ve cari açığı uzun vadede olumlu yönde etkilemek amaçlanıyor. Bedelsiz ihracat ve sermaye olarak getirilecek altınlar da kota uygulamasının dışında tutulacak.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin altın ithalatı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 217 milyar 52 milyon doları buldu. Aynı dönemde işlenmemiş altın ithalatı ise yüzde 180 artışla 19,4 milyar dolara yükseldi.

Bu yeni düzenleme ile Türkiye, altın ithalatını dengelemeye ve döviz rezervlerini korumaya yönelik adımlar atmış olacak. Kota uygulaması, altın ticaretinin daha kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlayarak ekonomik istikrarı desteklemeyi amaçlıyor.