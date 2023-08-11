Bakanlıktan ev almak isteyene müjde! 2 milyonluk evin yarısı devletten

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bugün yaptığı önemli açıklamayla, milyonları ev sahibi yapma amacındaki çabaların güncel durumunu paylaştı ve vatandaşların yüzünü güldürdüğü haberini duyurdu.



KAMPANYAYA 1 MİLYON 7 BİN KİŞİ BAŞVURDU





Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "7 büyüklüğü üzerinde beklenen olası İstanbul Depremi"ne karşı kentsel dönüşümün hızlandırılmasına yönelik önlem alınan 'Kentsel Dönüşümde yarısı bizden' kampanyasına ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Bu kampanya kapsamında yapılan başvuruların 1 milyonu aştığını açıkladı. Bu çerçevede, 3 milyon 300 bin konutun depreme dayanıklı hale getirildiğini de vurguladı.

Bakan Özhaseki'nin açıklamalarına göre, vatandaşlar arasında büyük bir ilgi ve katılım söz konusu. İstanbul'da yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 1 milyon 7 bin kişinin başvuruda bulunduğu aktarıldı. Ayrıca, 14 bin bağımsız birimin anlaşmaları tamamlandığı ve projeye dahil olduğu belirtildi.

Özhaseki, kampanyanın amacını ve önemini vurgularken, binaların tek tek müracaatları ve bağımsız birimlerin anlaşmalarıyla ilgili bilgi verdi. 14 bin binada 71 bin civarında bağımsız birimin kampanyadan yararlanacağını açıkladı. Daha güvenli ve sağlam konutlar oluşturmanın öncelik olduğunu belirterek, sürecin hızlandırılacağına dikkat çekti.

Ayrıca, Özhaseki'nin konuşmasında yer alan ikinci aşama hakkındaki açıklamaları da paylaşıldı. İstanbul'da rezerv konut alanlarının belirlendiğini ve bu alanlarda 350 bin konut yapılacağı ifade edildi. Bu yeni konutların, çevredeki riskli yapıları taşıyarak depreme hazırlığın ikinci aşamasını oluşturacağına vurgu yapıldı.