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Bakanlık'tan herkesin beklediği haber geldi! Ödemeler için flaş tarih açıklandı

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Bakanlık'tan herkesin beklediği haber geldi! Ödemeler için flaş tarih açıklandı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı bir açıklama ile Türkiye Aile Destek Programı'na dair ödeme detayları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Bakan Göktaş, vatandaşlara hitaben yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamı ve ödeme ayrıntılarına dair önemli bilgiler paylaştı. İşte ayrıntılar...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek ödemelerin 15 Ağustos tarihinden itibaren hesaplara aktarılacağını duyurdu.

ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI

ÖDEME

Bakan Göktaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatılmasının ardından hazırlanan takvime göre ödemelerin Ağustos ayının 15'inde başlayacağını belirtti.

Aile Destek Programı'nın devamı niteliğindeki bu duyuru, vatandaşların merak ettiği ödeme detaylarına dair net bilgilerin paylaşılmasını sağlayarak toplumun bilgilendirilmesine katkıda bulunuyor.

Ekonomi
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