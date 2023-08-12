Bakanlık'tan herkesin beklediği haber geldi! Ödemeler için flaş tarih açıklandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı bir açıklama ile Türkiye Aile Destek Programı'na dair ödeme detayları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Bakan Göktaş, vatandaşlara hitaben yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamı ve ödeme ayrıntılarına dair önemli bilgiler paylaştı. İşte ayrıntılar...