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Bakanlık'tan sevindiren haber geldi! Bu şartları taşıyanlar 12 ay yardım alacak

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Bakanlık'tan sevindiren haber geldi! Bu şartları taşıyanlar 12 ay yardım alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve gelen Mahinur Özdemir Göktaş'tan çok önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada belirlenen şartları taşıyan kişilere 12 ay yardım desteği verilecek.

Yakın zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından herhangi bir kurumda çalışan ve emeklilik hakkı kazanmamış 65 yaş ve üstü vatandaşlara sağlanan yaşlılık aylığı (65 yaş aylığı olarak da bilinir) artırılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, söz konusu ödemelerle ilgili bir açıklama yaptı ve açıklamasında memur maaş katsayılarının düzenlenmesinin ardından 65 yaşındaki maaş zammının hayata geçtiğini duyurdu. Bakan Göktaş, 65 yaş emekli maaşının 1.997 TL'den 2.348 TL'ye yükseldiğini bildirdi.

65 yaş maaş zammı

Diğer bir ifadeyle emekli maaşı olmayan ihtiyaç sahibi olan 65 yaş ve üstü kişilere ödenen sosyal yardım (Emekli Maaşı Katkısı 2023) tutarı Temmuz ayı itibarıyla 2.348 liradır. Ödeme alabilmek için gerekli yerlere başvuru yapılmasının gerekliliği vurgulandı. Ancak vatandaşların başvuruda bulunması gereken şartlar şu şekilde:

GEREKLİ ŞARTLAR

65 yaşını doldurmuş olanlar,

Sosyal sigorta kurumlarından (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı) gelir veya emeklilik hakkından yararlanmayan kişiler,

SGK'ya sigorta primi ödemeyen,

Geliri 2022 sayılı Kanun içeriğinde belirtilen yoksulluk sınırının altında olan ve durumu Vali/Yerel Yönetim tarafından belirlenen kişiler.

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