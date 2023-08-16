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Bakanlık'tan yeni yardım paketi! Her ay 6.040 TL başvuranın hesabına yatırılacak

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Bakanlık'tan yeni yardım paketi! Her ay 6.040 TL başvuranın hesabına yatırılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni kampanyasını duyurdu. Evde bakım desteği alan vatandaşlar PTT şubelerinden yardım ödemesi alabilecek. İşte detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öncülüğü ile, PTT tarafından duyuru verildi. Evde bakım desteği alanında yapılmış olan artışla birlikte, vatandaşlar 15 – 17 Ağustos tarihleri arasında PTT şubelerinden 6035 TL değerinde sosyal yardım ödemesi alabilecek.

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Kolay ve Hızlı Yardım Başvuruları

Yardım başvuruları oldukça kolay ve hızlıdır. Vatandaşlar, güncel kimlik bilgileri ile birlikte en yakın PTT şubesinden başvuruda bulunarak anında ödeme alabilirler. Aynı zamanda IBAN numarasını veren hak sahipleri de, ödeme tutarının banka hesaplarına yatırılmış olarak göreceklerdir. Evde bakım desteği miktarı 6035 TL’ye yükseltildi. Temmuz ayında yapılan artışla birlikte, vatandaşların daha geniş bir kesimine el uzatmayı hedefleniyor.

Son Başvuru Tarihi Geliyor

Başvuru işlemleri 17 Ağustos tarihinde son bulacaktır. Bu tarihe kadar PTT şubelerinden başvuru yapmayan vatandaşlar, bu kampanyayı kaçıracaktır.

Bakanlık Sayfası Üzerinden Değerlendirme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardım sürecinin şeffaf ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla başvurular sayfa üzerinden değerlendirilecektir.

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