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Balkan Rekabet Otoriteleri İstanbul'da Toplanıyor

İstanbul'da Balkan rekabet otoriteleri, rekabet kültürünü yaygınlaştırmak için bir araya geliyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 12:16
Balkan Rekabet Otoriteleri İstanbul'da Toplanıyor

Balkan Rekabet Otoriteleri İstanbul'da Buluşuyor

Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan gibi ülkelerin rekabet otoriteleri, Rekabet Kurumu organizasyonunda yarın İstanbul'da bir araya gelecek.

Toplantının Amacı ve Önemi

Rekabet Kurumu, Balkan ülkeleri arasındaki ortak tarih, kültür ve coğrafyayı temel alarak ilişkileri güçlendirmeyi, rekabet hukuku problemlerinin çözümüne katkı sağlamayı ve bölgedeki rekabet kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Balkan Rekabet Platformu toplantısı, 30 Eylül tarihinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak. Bu önemli buluşma, Balkanların piyasalarını daha verimli hale getirmeyi ve serbest piyasa ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Katılımcılar ve Açılış Konuşmaları

Toplantıya katılacak olan ülkelerin rekabet otoritelerinin yanı sıra, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin açılış konuşması yapması bekleniyor.

Balkan Rekabet Platformu aracılığıyla bu ülkelerin rekabet otoriteleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra bölgesel işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

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