DOLAR
34,29 -0,02%
EURO
37,07 0,03%
ALTIN
3.012,12 0,51%
BITCOIN
2.342.156,92 -0,76%

Balkan Şampiyonu Bisikletçi Haktan Ramazan Sayan

Torku Şekersporlu Haktan Ramazan Sayan, Balkan Pist Şampiyonası'nda şampiyon oldu ve dört madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 12:28
Balkan Şampiyonu Bisikletçi Haktan Ramazan Sayan

Balkan Şampiyonası'nda Büyük Başarı

Torku Şekerspor'un ulusal bisikletçisi Haktan Ramazan Sayan, Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası’nda Balkan şampiyonu unvanını kazandı. Yarışlar 25-27 Ekim tarihleri arasında Plovdiv Velodromu'nda gerçekleşti.

Başarılar ve Madalya Kazanımları

Şampiyonanın ilk gününde Scratch kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandıran Sayan, organizasyonda toplam dört madalya ile başarılı bir performans sergiledi. Sayan, kazandığı madalyalarla şöyle sıralandı:

  • Scratch Kategorisi: Altın Madalya
  • Omnium: Bronz Madalya
  • Madison: Gümüş Madalya
  • Takım Sprint: Bronz Madalya

Destek ve Teşekkür Mesajları

Torku Şekerspor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Sayan'ın elde ettiği başarılar için duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Sporcumuzun Balkan şampiyonluğu bizleri çok mutlu etti. Kendisi ve antrenörünü canı gönülden tebrik ediyorum. Türk bisiklet tarihi açısından bu tarz başarıların devam etmesi için desteklerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Takımın Milli Antrenörü İsmail Uğurlu ise, güçlü bir altyapı oluşturduklarına vurgu yaparak, "Uluslararası arenada genç sporcularımızın başarıları bizleri sevindiriyor. Bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Torku Şekerspor'lu milli bisikletçi Haktan Ramazan Sayan, Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromu'nda...

Torku Şekerspor'lu milli bisikletçi Haktan Ramazan Sayan, Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromu'nda 25-27 ekimde düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası'nda balkan şampiyonu oldu.

Torku Şekerspor'lu milli bisikletçi Haktan Ramazan Sayan, Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromu'nda...

Torku Şekerspor'lu milli bisikletçi Haktan Ramazan Sayan, Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromu'nda 25-27 ekimde düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası'nda balkan şampiyonu oldu.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zeytin Üreticileri Yağmuru Bekliyor
2
Türkiye'nin Ağustos Ayındaki Doğal Gaz İthalatı Artış Gösterdi
3
Ağustos Ayında Türkiye'de Elektrik Üretiminde Düşüş: Doğal Gaz Santralleri Lider
4
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Sivil Toplum Kuruluşlarından Mesajlar
5
Balkan Şampiyonu Bisikletçi Haktan Ramazan Sayan
6
Kripto para hesabı olanlar yandı! Hemen hesabınızı kontrol edin: Paranız buhar olmuş olabilir
7
Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek