Balkan Şampiyonu Bisikletçi Haktan Ramazan Sayan

Balkan Şampiyonası'nda Büyük Başarı

Torku Şekerspor'un ulusal bisikletçisi Haktan Ramazan Sayan, Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası’nda Balkan şampiyonu unvanını kazandı. Yarışlar 25-27 Ekim tarihleri arasında Plovdiv Velodromu'nda gerçekleşti.

Başarılar ve Madalya Kazanımları

Şampiyonanın ilk gününde Scratch kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandıran Sayan, organizasyonda toplam dört madalya ile başarılı bir performans sergiledi. Sayan, kazandığı madalyalarla şöyle sıralandı:

Scratch Kategorisi : Altın Madalya

: Altın Madalya Omnium : Bronz Madalya

: Bronz Madalya Madison : Gümüş Madalya

: Gümüş Madalya Takım Sprint: Bronz Madalya

Destek ve Teşekkür Mesajları

Torku Şekerspor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Sayan'ın elde ettiği başarılar için duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Sporcumuzun Balkan şampiyonluğu bizleri çok mutlu etti. Kendisi ve antrenörünü canı gönülden tebrik ediyorum. Türk bisiklet tarihi açısından bu tarz başarıların devam etmesi için desteklerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Takımın Milli Antrenörü İsmail Uğurlu ise, güçlü bir altyapı oluşturduklarına vurgu yaparak, "Uluslararası arenada genç sporcularımızın başarıları bizleri sevindiriyor. Bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Torku Şekerspor'lu milli bisikletçi Haktan Ramazan Sayan, Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromu'nda 25-27 ekimde düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası'nda balkan şampiyonu oldu.

Torku Şekerspor'lu milli bisikletçi Haktan Ramazan Sayan, Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromu'nda 25-27 ekimde düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası'nda balkan şampiyonu oldu.