Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı, Marmaray'a Göre 9 Kat Fazla Yük Taşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı ile Marmaray'a göre 9 kat daha fazla yük taşıma imkânı sağladıklarını ve Orta Koridor'daki demir yolu taşımalarını desteklediklerini açıkladı.

Hat ve işletme detayları

Uraloğlu, Bandırma-Tekirdağ arasında Marmara Denizi üzerinden demir yolu yük taşımacılığına olanak tanıyan tren feribotunun 9 Mayıs'ta devreye girdiğini hatırlattı. Bu hatla Türkiye'de Van Gölü'nden sonra ülkenin ikinci tren feribot hattının faaliyete geçirildiğini ve Marmara Denizi'nde tren feribotu taşımacılığının başlatıldığını vurguladı.

Hattın hizmete alınmasından önce deniz geçişi için Marmaray hattının kullanıldığını anımsatan Uraloğlu, Marmaray'daki sınırlamalara dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Marmaray hattından parlayıcı, patlayıcı maddeler ve açık yüklerin geçişine izin verilmemekle birlikte, sadece bakım aralığında 2-3 saatlik zaman diliminde sınırlı yük treni geçişi yapılabiliyor. Güvertesinde 800 metre uzunluğunda ray bulunan ve 37 vagon taşıma kapasitesine sahip feribotun sefer süresi, ortalama 4 saat olarak planlandı. 7 gün 24 saat çalışacak sistemde, günde birden fazla sefer yapılabiliyor. Böylece zaman ve eşya cinsi sınırlaması olmadan taşıma yapılabilen ve askeri ve stratejik taşımalar için alternatif bir güzergah oluşturduk."

Lojistik etkisi ve kapasite

Uraloğlu, Marmara Denizi üzerinden demir yolu-deniz yolu entegrasyonu sağlayan feribot bağlantısıyla kesintisiz, verimli ve çevreci bir lojistik akışının mümkün hale geleceğini, bunun da Türkiye'nin uluslararası taşımacılıktaki konumunu güçlendireceğini belirtti.

Feribot hattıyla bugüne kadar 21 sefer gerçekleştirildiğini ve 35 bin ton yükün Marmara Denizi'ni geçtiğini ifade eden Uraloğlu, hattın Orta Koridor güzergâhındaki taşımalar için de destekleyici olduğuna dikkati çekti.

Projeyle hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılıkta önemli bir alternatif oluşturduklarını söyleyen Uraloğlu, örnek olarak mesafe kısalmalarını şu şekilde paylaştı: Manisa–Kapıkule güzergâhı 1119 kilometreden 445 kilometreye, Kayacık–Kapıkule ise 1023 kilometreden 871 kilometreye indi.

Uraloğlu ayrıca, Marmaray hattından taşınan yükün yıllık ortalama 300 bin ton seviyesinde olduğunu, Bandırma–Tekirdağ hattının ise yıllık 2,8 milyon ton taşıma kapasitesi sunduğunu ve yeni tren feribot hattıyla Marmaray'a göre 9 kat daha fazla yük taşıma imkânı sağladıklarını kaydetti.