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Banka şubelerine gidenlere büyük şok! 10.000 TL yasağı geldi, giden eli boş döndü

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Banka şubelerine gidenlere büyük şok! 10.000 TL yasağı geldi, giden eli boş döndü
Bankacılık sektöründe hızla gelişen düzenlemelerle beraber Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu'nun açıklamasına göre, banka şubelerine 10 bin TL sınırı getirildi. İşte detaylar...

Son haberlere göre bankacılık sektöründe önemli düzenlemeler hızla hayata geçiriliyor. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'nun açıklamasına göre, banka şubelerine para işlemleri için 10 bin TL sınırı getirildi.

BANKALARIN YENİ ADIMI: ŞUBELERDE İŞLEM SINIRI

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Finansal kuruluşlar, düşük miktarlı para çekme, yatırma, fatura ödeme, EFT gibi işlemleri artık banka şubelerinin dışındaki kanallara yönlendirmek amacıyla adımlar atmaya başladı. Birçok banka uzun bir süredir belirli bir miktarın altındaki nakit işlemleri için ATM'leri teşvik ederken, bazı bankalar da artık 10.000 TL'nin altındaki işlemlerin şubelerde gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bazı finans kuruluşları, alınan son karar doğrultusunda 10 bin TL'nin altındaki işlemleri şubelerden gerçekleştirmeyi yasakladı. Banka yetkililerine göre, bu tür sınırlamaların amacı müşterileri dijital kanallara yönlendirmek. Bazı bankalar ise 20 bin TL'ye kadar olan işlem tutarlarına minimum işlem ücreti getirirken, diğerleri böyle bir sınırlama getirmedi.

Bu uygulamanın arkasındaki amaç, müşterileri dijitalleşmeye teşvik etmek. Banka yetkilileri, şubelerde nakit işlemleriyle uğraşan personelin daha stratejik görevlere odaklanabilmesi için bu adımı attıklarını belirtti. Bu sayede, kredi kartı, kredi ve ek hesap satışı gibi daha önemli işlere yoğunlaşmanın hedeflendiği ifade etti.

Ekonomi
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