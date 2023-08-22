Banka şubelerine gidenlere büyük şok! 10.000 TL yasağı geldi, giden eli boş döndü

Belirli miktarlar üzerinden para çekme, yatırma, fatura ödeme üzerinden işlemlerinden banka şubesi dışındaki kanallara yönlendirmek için harekete geçildi. ATM'ler üzerinden yönlendirme yapılarak bazı bankalar üzerine 10 bin TL limitli sınırlı gişeden işlemler tamamlanır.





VEZNE İŞLEMLERİ YASAK

Bazı bankalar üzerinden alınan karar üzerine 10 bin TL'nin altındaki işlemlerin yapılması yasaklandı. Banka çalışanlarının aktardığı bilgi üzerinden ödeme ekranı kapalı hale gelir. Bazı bankalar ise 20 bin TL en az işlem ücretinin yükseltilmesi kısıtlamaya gidildi.

Veznelerde para çekme işlemleriyle uğraşan personel, kredi kartı, kredi ve ek hesap satış işlemleri yapılamıyor.