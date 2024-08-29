Bankacılık Sektörü Temmuz'da 349 Milyar Lira Kar Etti

Bankacılık Sektöründe Temmuz Ayı Performansı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan verilere göre, Temmuz 2024 itibarıyla sektörün net karı 348 milyar 717 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sektör Aktif Büyüklüğü

Sektörün toplam aktif büyüklüğü, 2023 sonuna göre 4 trilyon 999 milyar 991 milyon lira artışla 28 trilyon 550 milyar 878 milyon lira seviyesine ulaştı.

Krediler ve Menkul Değerler

Aktif büyüklüğün en önemli kalemi olan krediler, 2023 sonuna göre 14 trilyon 134 milyar 1 milyon lira seviyesine yükselirken, menkul değerler toplamı ise 4 trilyon 690 milyar 572 milyon lira olarak kaydedildi. Kredilerin takibe dönüşüm oranı %1,68 seviyesinde kaldı.

Mevduat ve Öz Kaynak Artışı

Bu dönemde bankaların en büyük fon kaynağı olan mevduat, 2023 sonuna göre %14,1 artış göstererek 16 trilyon 941 milyar 733 milyon lira seviyesine ulaştı. Öz kaynak toplamı ise aynı dönemde %16,9 artışla 2 trilyon 516 milyar 789 milyon lira oldu.

Sermaye Yeterliliği Standart Oranı

Temmuz sonu itibarıyla sektörün sermaye yeterliliği standart oranı %17,02 olarak kayıtlara geçti.