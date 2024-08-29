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Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi 14,5 Trilyon Liraya Ulaştı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçtiğimiz hafta 14,5 trilyon lira seviyesine yükseldi.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:29
Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi 14,5 Trilyon Liraya Ulaştı

Bankacılık Sektöründe Son Veriler

Geçtiğimiz hafta bankacılık sektöründe önemli gelişmeler yaşandı. Kredi hacmi, 23 Ağustos haftası itibarıyla 201 milyar 157 milyon liralık artışla 14 trilyon 490 milyar 731 milyon liraya ulaştı.

Kredi Hacmindeki Değişimler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) göre, sektörün kredi hacmi, 14 trilyon 289 milyar 574 milyon liradan 14 trilyon 490 milyar 731 milyon liraya yükselmiş durumda. Aynı süreçte toplam mevduat, bankalar arası dahil olmak üzere 208 milyar 819 milyon lira artışla 17 trilyon 503 milyar 663 milyon liraya ulaştı.

Tüketici Kredileri ve Bireysel Kart Alacakları

Tüketici kredileri, 23 Ağustos itibarıyla 19 milyar 402 milyon lira artarak 1 trilyon 781 milyar 951 milyon liraya çıktı. Bu kredilerin 455 milyar 449 milyon lirası konut, 82 milyar 637 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 243 milyar 866 milyon lirası ise ihtiyaç kredileri olarak kaydedildi.

Ayrıca, bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,3'lük bir artışla 1 trilyon 538 milyar 569 milyon lira seviyesine yükseldi. Bu değerlerin 544 milyar 91 milyon lirası taksitli, 994 milyar 478 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluşuyor.

Takipteki Alacaklar ve Yasal Öz Kaynaklar

Takipteki alacaklar, 23 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 413,5 milyon lira artışla 249 milyar 722 milyon lira seviyesine yükseldi. Bu alacakların 187 milyar 205 milyon lirası için özel karşılık ayrıldığı bildirildi. Ayrıca, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları da 44 milyar 614 milyon lira artarak 3 trilyon 125 milyar 273 milyon liraya ulaştı.

KKM Bakiye Durumu

KKM (Kur Korumalı Mevduat) bakiyesi, geçen hafta yüzde 2,4'lük bir azalışla 1 trilyon 619 milyar 233 milyon lira olarak kaydedildi. Böylece KKM, toplam mevduatın yüzde 9,25'ine geriledi.

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