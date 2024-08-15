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Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi ve Mevduat Verileri

Geçen hafta bankacılık sektörünün kredi hacmi 14,2 trilyon liraya ulaştı, mevduat ise 16,9 trilyon liraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:32
Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi ve Mevduat Verileri

Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi Artışı

Geçtiğimiz hafta, Türkiye bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 14,2 trilyon lira seviyesine ulaştı. 9 Ağustos tarihine göre, kredi hacminde 103 milyar 405 milyon lira artış gerçekleşti. Bu artışın ardından, kredi hacmi 14 trilyon 138 milyar 532 milyon liradan 14 trilyon 241 milyar 937 milyon liraya yükseldi.

Mevduatta Önemli Artış

Bankacılık sektöründe toplam mevduat, bankalar arası dahil olmak üzere, geçen hafta 179 milyar 503 milyon lira artarak 16 trilyon 962 milyar 714 milyon liraya çıkmıştır.

Tüketici Kredileri ve Kart Alacakları

Tüketici kredilerinin toplam tutarı 1 trilyon 769 milyar lira olarak kaydedilmiştir. Bu rakam, 9 Ağustos itibarıyla 12 milyar 351 milyon lira artış göstermiştir. Tüketici kredileri içerisinde; 452 milyar 945 milyon lira konut, 85 milyar 22 milyon lira taşıt ve 1 trilyon 231 milyar 59 milyon lira ise ihtiyaç kredisi olarak dağılım göstermektedir. Ayrıca, taksitli ticari kredilerin tutarı 13 milyar 267 milyon lira artarak 1 trilyon 778 milyar 15 milyon liraya çıkmıştır.

Bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 oranında azalarak 1 trilyon 529 milyar 857 milyon lira seviyesine düşmüştür. Bu tutarın 528 milyar 646 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 1 milyar 210 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluşmaktadır.

Yasal Öz Kaynaklar ve Takipteki Alacaklar

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Ağustos tarihinde 246 milyar 913 milyon lira seviyesine çıkmıştır. Bu tutarın 187 milyar 325 milyon lirası için özel karşılık ayrılmıştır. Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise 2 milyar 540 milyon lira artarak 3 trilyon 71 milyar 444 milyon liraya yükselmiştir.

KKM Bakiye Azalışı

Son olarak, KKM (Kur Korumalı Mevduat) bakiyesi geçen hafta yüzde 2,8 oranında ve 49 milyar 304 milyon lira azalarak 1 trilyon 715 milyar liraya gerilemiştir.

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