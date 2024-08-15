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Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 17 trilyon 470,6 milyar liraya ulaştı, kredi hacmi ise 13 trilyon 777,1 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:28
Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı

Bankacılık Sektöründe İstikrarlı Bir Artış

Türkiye'de bankacılık sektörü, geçtiğimiz hafta içerisinde toplam mevduatını önemli ölçüde artırdı. 9 Ağustos ile sonlanan hafta itibarıyla, mevduatlar yaklaşık 178,5 milyar lira yükseldi ve toplam 17 trilyon 470,6 milyar liraya ulaştı.

Merkez Bankası Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve bankacılık istatistiklerini yayımladı. Bu verilere göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, bankalar arası işlemler de dahil olmak üzere 178 milyar 509 milyon 573 bin lira artış göstererek 17 trilyon 470 milyar 570 milyon 918 bin liraya çıktı.

Mevduat Türlerindeki Değişim

Bu dönemde, bankalardaki Türk Lirası (TL) cinsinden mevduat %0,22 artarak 10 trilyon 377 milyar 113 milyon 946 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise %2,50 artışla 6 trilyon 320 milyar 446 milyon 978 bin liraya ulaştı. Geçen hafta toplam YP mevduatı 198 milyar 812 milyon dolar düzeyindeyken, bu tutarın 167 milyar 928 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında gerçekleşti.

Kredilerdeki Gelişmeler

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri de dikkat çekici bir artış gösterdi. Geçen hafta %0,72 artışla 1 trilyon 679 milyar 489 milyon 584 bin lira seviyesine ulaştı. Taksitli ticari krediler %0,75 artarak 1 trilyon 626 milyar 883 milyon 141 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise %0,60 azalarak 2 trilyon 3 milyar 734 milyon 931 bin liraya geriledi. Tüketici kredilerinin 408 milyar 140 milyon 567 bin lirası konut, 65 milyar 538 milyon 768 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 205 milyar 810 milyon 249 bin lirası ise diğer kredilerden oluştu.

Toplam Kredi Hacmi Artışı

TCMB dahil, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi de 9 Ağustos ile biten haftada 104 milyar 227 milyon 226 bin lira artarak 13 trilyon 777 milyar 90 milyon 594 bin liraya yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %38,77'lik bir artış göstermektedir.

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