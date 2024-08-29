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Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı

Türkiye'de bankacılık sektörü, mevduat ve kredi hacminde önemli bir artış yaşadı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:55
Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı

Mevduat ve Kredi Hacminde Önceki Haftaya Göre Artış

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 23 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 246,5 milyar lira artarak 17 trilyon 959,8 milyar lira seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sektörüne ait haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Söz konusu haftada toplam mevduat (bankalar arası dahil) 17 trilyon 959 milyar 788 milyon 325 bin lira olarak tespit edildi.

Türk Lirası ve Yabancı Para Mevduatındaki Değişim

Bu dönemde, bankalardaki Türk Lirası cinsinden mevduat %0,13 artışla 10 trilyon 644 milyar 219 milyon 478 bin lira seviyesine çıkarken, yabancı para mevduatı %2,85 artış göstererek 6 trilyon 565 milyar 964 milyon 425 bin lira oldu.

Banka hesaplarındaki toplam yabancı para mevduatı, 203 milyar 843 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 172 milyar 428 milyon doları ise yurt içindeki yerleşik kişilerin hesaplarında yer aldı. Parite etkisinden arındırıldığı zaman, 23 Ağustos itibarıyla yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatının 2 milyar 19 milyon dolarlık bir artış gösterdiği belirlendi.

Ticari Kredilerdeki Artışlar

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri geçen hafta %1,15 artarak 1 trilyon 692 milyar 146 milyon 651 bin lira oldu. Taksitli ticari krediler ise %1,73 oranında artarak 1 trilyon 668 milyar 757 milyon 20 bin lira seviyesine ulaştı. Kredi kartı bakiyesi ise %1,93 artışla 2 trilyon 13 milyar 236 milyon 254 bin lira olarak kaydedildi.

Tüketici kredilerinin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: 410 milyar 248 milyon 720 bin lira konut kredisi, 63 milyar 647 milyon 939 bin lira taşıt kredisi ve 1 trilyon 218 milyar 249 milyon 992 bin lira diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık Kredileri Yükselişte

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 14 trilyon 10 milyar 338 milyon 727 bin lira seviyesine yükselerek, geçen yılın aynı dönemine göre %41,18 oranında bir artış gösterdi.

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