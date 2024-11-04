Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı

Bankacılık Sektörü Mevduatını Artırdı

25 Ekim 2023 haftasında bankacılık sektöründeki toplam mevduat, geçen haftaya göre 86,4 milyar lira artış göstererek 18 trilyon 469,2 milyar liraya ulaştı.

Mevduat ve Kredi Hacmi Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. Açıklamalara göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 25 Ekim itibarıyla 18 trilyon 469 milyar 217 milyon 172 bin lira seviyesine çıktı. Bu yükseliş, 86 milyar 367 milyon 227 bin liralık bir artış anlamına geliyor.

Türk Lirası ve Yabancı Para Mevduat Durumu

Bu dönemde bankalarda bulunan Türk Lirası (TL) mevduatı, önceki haftaya göre %1,12 artış kaydederek 11 trilyon 211 milyar 601 milyon 279 bin liraya çıktı. Öte yandan, yabancı para cinsinden mevduat ise %0,71 azalışla 6 trilyon 470 milyar 243 milyon 949 bin lira oldu.

Yabancı Para Mevduatının Detayları

25 Ekim haftasında bankalarda bulunan toplam yabancı para (YP) mevduatı 198 milyar 799 milyon dolar seviyesine ulaşırken, bu tutarın 168 milyar 83 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında bulunmaktadır. Ayrıca, parite etkisinden arındırılmış verilere göre yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatı, 1 milyar 544 milyon dolarlık bir azalma gösterdi.

Kredi İstatistikleri

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, 25 Ekim haftasında %1,24 artışla 1 trilyon 779 milyar 443 milyon 772 bin lira oldu. Bu dönemde taksitli ticari krediler de %1,37 artışla 1 trilyon 812 milyar 4 milyon 822 bin liraya yükseldi. Kredi kartları bakiyesi ise %1,52 artışla 2 trilyon 119 milyar 264 milyon 520 bin lirayı buldu.

Kredi Bileşenleri

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin bileşimi ise şu şekildedir: 431 milyar 448 milyon 129 bin lira konut kredisi, 58 milyar 446 milyon 470 bin lira taşıt kredisi ve 1 trilyon 289 milyar 549 milyon 173 bin lira diğer kredilerden oluşmaktadır.

Toplam Kredi Hacmi

Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi, 25 Ekim haftasında 88 milyar 353 milyon 786 bin lira artarak 14 trilyon 555 milyar 839 milyon 463 bin liraya çıkmıştır. Toplam kredi hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,90'lık bir artış göstermiştir.