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Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı: 19 Trilyon Lira Eşiği Aşıldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 18,9 trilyon liraya ulaştı, kredi hacmi ise 15,2 trilyon lira seviyesine yükseldi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:21
Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı: 19 Trilyon Lira Eşiği Aşıldı

Mevduatlar 19 Trilyon Lira Eşiğine Yaklaşıyor

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 13 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 563,5 milyar lira artarak 18 trilyon 997 milyar 643 milyon 634 bin lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, mevduat bankaları arasındaki toplam mevduatın büyük bir kısmını TL cinsinden olan mevduat oluşturdu.

TL ve Yabancı Para Mevduatlarındaki Yükseliş

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,12 artış göstererek 11 trilyon 749 milyar 121 milyon 866 bin lira seviyesine ulaştı. Yabancı para (YP) cinsinden mevduatlar da %1,19 artışla 6 trilyon 420 milyar 305 milyon 505 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Yurt İçi Yerleşiklerin YP Mevduatında Artış

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı ise 192 milyar 878 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu tutarın 164 milyar 159 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplanmış durumda. Parite etkisinden arındırılmış veriler incelendiğinde, 13 Aralık itibarıyla Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında 1 milyar 374 milyon dolarlık bir artış meydana geldi.

Taksitli Ticari Kredilerde Artış Eğilimi

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta %1,47 artarak 1 trilyon 886 milyar 303 milyon 247 bin lira oldu. Ayrıca, taksitli ticari krediler %2,23 artışla 1 trilyon 960 milyar 153 milyon 870 bin lira seviyesine çıkarken, kredi kartları bakiyesi de %1,17 artış göstererek 2 trilyon 264 milyar 774 milyon 330 bin lira oldu.

TCMB Üzerinden Sağlanan Kredi Hacmi

TCMB dahil bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 13 Aralık ile biten haftada 155 milyar 195 milyon 738 bin lira artarak 15 trilyon 184 milyar 522 milyon 492 bin lira seviyesine yükseldi. Yıllık bazda toplam kredi hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,74 oranında bir artış kaydetti.

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