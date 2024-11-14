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Bankacılık Sektöründe Mevduat Azaldı: 18 Trilyon 378 Milyar Lira

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 134,4 milyar lira azalarak 18 trilyon 378 milyar liraya düştü.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:57
Bankacılık Sektöründe Mevduat Azaldı: 18 Trilyon 378 Milyar Lira

Bankacılık Sektöründe Mevduat Düşüşü

Türkiye'de bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 8 Kasım ile biten haftada önceki haftaya göre 134,4 milyar lira azalarak 18 trilyon 378 milyar liraya geriledi.

TCMB Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 8 Kasım sonu itibarıyla 134 milyar 448 milyon 304 bin lira azalışla 18 trilyon 377 milyar 987 milyon lira oldu.

Mevduatın Dağılımı

Aynı dönemde, bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,75 düşerek 11 trilyon 143 milyar 813 milyon 157 bin lira oldu. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,88 azalışla 6 trilyon 404 milyar 860 milyon 983 bin lira olarak kaydedildi.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı ise 198 milyar 453 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu tutarın 166 milyar 640 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında yer aldı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 8 Kasım itibarıyla 352 milyon dolarlık bir artış görüldü.

Kredi Hacimlerinde Artış

Taksitli ticari kredi miktarı geçen hafta artış gösterdi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,68 artarak 1 trilyon 805 milyar 670 milyon 682 bin lira olurken, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,42 yükselişle 1 trilyon 827 milyar 841 milyon 13 bin lira seviyesine çıktı. Kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,10 düşüşle 2 trilyon 150 milyar 585 milyon 905 bin lira olarak kaydedildi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 437 milyar 690 milyon 375 bin lirası konut, 57 milyar 785 milyon 545 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 310 milyar 194 milyon 762 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Kredi Hacmi Artışı

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi, 8 Kasım ile biten haftada 9 milyar 136 milyon 303 bin lira artarak 14 trilyon 654 milyar 996 milyon 659 bin lira yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,29 oranında bir artış gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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