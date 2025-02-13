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Bankacılık Sektörünü Sarsan Artış: Mevduatlar Yükselişte

Bankacılık sektörünün mevduatı, 7 Şubat haftasında 20 trilyon lirayı aştı. TL ve YP mevduatlarında önemli değişimler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:51
Bankacılık Sektörünü Sarsan Artış: Mevduatlar Yükselişte

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 7 Şubat'la biten haftada önceki haftaya göre 233 milyar 52 milyon 66 bin lira artış göstererek 20 trilyon 192 milyar 553 milyon 547 bin liraya ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankalar arası dahil mevduat miktarı dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Bu süreçte, bankalardaki TL cinsi mevduatlar yüzde 0,24 oranında artarak 11 trilyon 562 milyar 782 milyon 941 bin lira seviyesine çıktı. Ayrıca, yabancı para (YP) cinsinden mevduatlar yüzde 3,2 artışla 6 trilyon 31 milyar 693 milyon 850 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı ise 203 milyar 319 milyon dolar düzeyine yükseldi. Bu tutarın 168 milyar 756 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında yer aldı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 7 Şubat itibarıyla 3 milyar 174 milyon dolarlık bir artış gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 123 milyar 796 milyon 485 bin lira artarak 15 trilyon 901 milyar 90 milyon 968 bin liraya yükseldi.

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