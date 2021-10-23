Bankada duran paranız 1624 TL kazanç getirsin ! Peki nasıl?

Bankaların yaptığı açıklamalar ile vadeli mevduat daki faiz oranlarının yükseldiğini bilmekteyiz. Vadeli mevduat faiz oranları zirveyi görmüş gibi görünmektedir. Bu da bankada parası olan müşterileri sevindirmiştir. 100.000 TL birikimi olan bir müşterinin aylık vadeli mevduat faiz oranı ile sağlamış olacağı kazanç miktarı 1624 TL olarak belirlenmiştir. 32 günlük vadeli mevduat faizi miktarları yüzde 19,5 oranında rekora koştu. Yapılan açıklamaların bir etkisi olarak bankada parası bulunan vatandaşlar ne kadar kazandıklarını merak ettiler ve bununla ilgili aramalar yaptılar. Biz de siz okurlarımız için bankada hesabında parası bulunanların ne kadar kazanacağına dair bir haber derledik.
1624 TL'lik vadeli mevduat faiz kazancı nasıl olur?
Listede bahsi geçen diğer bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ne kadardır?
Bugünkü habere göre özel ve kamu bankalarının 32 gün vadeli mevduat faiz oranları açıklandı. Bu açıklama ile birlikte vatandaşların bankaların faiz oranlarını merak etti. Listedeki 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları bankalara göre ne kadardır sizlerle paylaşıyoruz;
- Anadolubank renkte musap ile birlikte ekim ayı sonunda 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 19.00
- ING bank turuncu hesap ekim ayı sonundaki 30 günlük vadeli mevduat faiz oranı %19.00
- Altenatif bank VOV hesap ekim ayı 30 günlük vadeli mevduat faiz oranı %19.00
- Nikolay bono hesap 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranı %10 9.00
- Denizbank ekim ayı sonu vadeli mevduat faiz oranı yüzde 18,75
- Finansbank ve Odeabank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 18,50
- HSBC bank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 18.50
- Vakıfbank 30 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 18,25