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Bankada duran paranız 1624 TL kazanç getirsin ! Peki nasıl?

Bankada parası olan müşterileri ilgilendiren bir haber ile sizlerle birlikteyiz. Bu vatandaşlar için müjde! Mevduat faiz oranları yükseldi! Detaylar haberimizde...

23 Ekim 2021 Cumartesi 12:59
Bankada duran paranız 1624 TL kazanç getirsin ! Peki nasıl?
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Bankaların yaptığı açıklamalar ile vadeli mevduat daki faiz oranlarının yükseldiğini bilmekteyiz. Vadeli mevduat faiz oranları zirveyi görmüş gibi görünmektedir. Bu da bankada parası olan müşterileri sevindirmiştir. 100.000 TL birikimi olan bir müşterinin aylık vadeli mevduat faiz oranı ile sağlamış olacağı kazanç miktarı 1624 TL olarak belirlenmiştir. 32 günlük vadeli mevduat faizi miktarları yüzde 19,5 oranında rekora koştu. Yapılan açıklamaların bir etkisi olarak bankada parası bulunan vatandaşlar ne kadar kazandıklarını merak ettiler ve bununla ilgili aramalar yaptılar. Biz de siz okurlarımız için bankada hesabında parası bulunanların ne kadar kazanacağına dair bir haber derledik.

1624 TL'lik vadeli mevduat faiz kazancı nasıl olur?


Kamu Bankası veya özel banka tarafından 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları açıklanması ile birlikte listede en yüksek vadeli mevduat faiz oranı sahip olan banka Burgan Bankası On hesabı olduğu görülmektedir. Parası olan vatandaşlar birikimlerinin burgan bank oluşturacakları hesap üzerinden yatırarak ayda yüzde 19,50 faiz oranı ile iyi bir kazanç elde edeceklerdir. Burgan bank ise bunu destekleyecek şekilde faizleri ile ilgili açıklama yaparak müşterilerinin iyi kazançlar elde edeceğini söyledi. Eğer bir birikime sahipseniz ve vadeli mevduat hesaplarından kazanç sağlamak istiyor iseniz açıklanmış olan liste içerisinde en yüksek faize sahip olan banka burgan bank olarak geçmektedir bununla birlikte birçok vatandaş diğer bankalardan vadeli mevduat faiz oranlarına da merak ediyor. Bunları da sizlerle paylaşacağız.

 

Listede bahsi geçen diğer bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ne kadardır?

Bugünkü habere göre özel ve kamu bankalarının 32 gün vadeli mevduat faiz oranları açıklandı. Bu açıklama ile birlikte vatandaşların bankaların faiz oranlarını merak etti. Listedeki 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları bankalara göre ne kadardır sizlerle paylaşıyoruz;

  • Anadolubank renkte musap ile birlikte ekim ayı sonunda 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 19.00
  • ING bank turuncu hesap ekim ayı sonundaki 30 günlük vadeli mevduat faiz oranı %19.00
  • Altenatif bank VOV hesap ekim ayı 30 günlük vadeli mevduat faiz oranı %19.00
  • Nikolay bono hesap 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranı %10 9.00
  • Denizbank ekim ayı sonu vadeli mevduat faiz oranı yüzde 18,75
  • Finansbank ve Odeabank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 18,50
  • HSBC bank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 18.50
  • Vakıfbank 30 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 18,25

Son Güncelleme: 23.10.2021 12:59
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BankaParaFaiz
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