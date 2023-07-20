Bankada hesabı olanlar dikkat! O tarihe kadar başvurmayanın hesabındaki paralar silinecek: Az önce duyuruldu

Hesapta uzun süre kullanılmayan ve uzun yıllar işleme alınmayan bakiyeler, vadelerinin dolması halinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılmaktadır.

Halkbank, Ziraat ve ING Bank'ın dışında Yapı Kredi, İş Bankası ve TEB adı altında faaliyet gösteren banka kurumları hesabında para unutan veya yıllardır kullanmayan müşterilerine özel internet sitelerinde talep sayfası yayınladı. Yapılan açıklamaya göre 15 Eylül 2023 tarihine kadar talepte bulunulmaması halinde listedekilerin hesaplarındaki tüm fonlar sıfırlanacak.

Parasını bankada unutup durumu zaman aşımından sonra fark edenler için artık çok geç olacaktır. Söz konusu tutarın TMSF'ye aktarılması durumunda hak sahibi istese bile parasını geri alamayacaktır. Bankaların internet sitelerinde zamanaşımına ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, talep tarihinden itibaren on yıl içinde talep edilmeyen haller, son işlem ve lehdarın herhangi bir yazılı talimatı ile mevduat, emanet, emanet ve banka aleyhine alacaklar vadeye tabidir.”





11/01/2006 tarihli ve 26333 sayılı Gazete'de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonları, Katılım Fonları, Emanet Fonları ve Alacakların Kabulü, Geri Çekilmesi ve Sona Ermesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre; Şubat ayının başından itibaren dört ay boyunca alıcıların ve taleplerin listesini web sitelerinde ilan edilmiştir.

BAŞVURULAR DEPREMDEN DOLAYI UZATILDI

Vadesi dolmuş hesaplar listesinde bilgileri bulunan müşterilerin geçerli kimlik belgeleriyle birlikte 5 Eylül 2023 mesai bitimine kadar hesabının bulunduğu şubeye gelmemesi durumunda süresi dolan mevduat, haciz, hak ve alacaklar kanuna uygun olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir.

Daha önce 15 Haziran şeklinde açıklanan tarih, BDDK'nın duyurusu ile 15 Eylül'e uzatıldı. BDDK tarafından yayınlanan belgede, "Bankacılık Denetleme ve Yönetim Kurulu'nun 27 Nisan 2023 tarihli kararı ile mevduat, öz sermaye, tröst ve alacaklar için başvuru süresi deprem felaketi nedeniyle 15 Eylül 2023 tarihine kadar uzatılmıştır." denildi.

NORMAL ŞARTLARDA BANKACILIK YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Peki mevduat döneminde bankanın sorumluluğu nedir? TMSF internet sitesinin normal işleyişinde bu soruya şu yanıt verilmiştir:

"250 TL (iki yüz elli Türk Lirası) ve üzeri bir pozitif yıl takvimi içinde vadesi dolmuş tüm mevduat, varlık, tröst ve alacakların bankalar ile hak sahipleri; Bunu yapmamaları halinde, hesaplarının Fona devredileceğini takip eden takvim yılında Ocak ayının sonuna kadarki sürede iadeli taahhütlü mektupla bildirmek zorundadırlar.

250 TL VURGUSU

Mevduat, mevcudiyet, emanet ile alacaklar ve 250 TL'nin (ikiyüzelli Türk Lirası) altında olan her türlü mevduat, mevcudiyet, emanet ve alacakların bankanın internet sitesinde dört ay süreyle liste halinde ilan edilir. Banka, söz konusu ilanların kendi internet sitesinde, 15 Şubat tarihine kadar ulusal düzeyde yayınlanan en yüksek tirajlı beş gazeteden ikisinin yazısında ki gün süreli ilanını sağlar.

İnternet sitelerinde yayınlanan listeler de bankalar tarafından eş zamanlı olarak Kurumlar Birliği ve Caisse'ye iletilir. Dernek ve Vakıf Federasyonları bu listeleri konsolide olarak Mayıs ayı sonuna kadarki süreçte de kendi internet sitelerinde yayınlamaktadır."