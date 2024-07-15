Bankada parası olan acilen kontrol etsin! Yılların birikimi bir anda elinizden gidebilir

Geçen hafta bir hacker sitesinde 10 milyara yakın parolanın yer aldığı bir liste yayımlandı, bu durum geniş çapta endişeye yol açtı. Sızıntının ardından, “Veri güvenliğimizi nasıl koruyabiliriz?” sorusu gündeme geldi.





UZMAN UYARIYOR: ŞİFRELERİNİZİ YENİLEYİN

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ile yaptığı görüşmede, “E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Demircan, alınması gereken güvenlik önlemlerini şöyle sıraladı:

• Hiçbir web sitesine şifrelerinizi girmeyin ve adınızı aramayın.

• Bilinmeyen dosya ve linklere tıklamayın; hacklenme riskinizi artırır.

KURUMLAR ŞİFRELERİNİZİ GÖREMEZ

Osman Demircan, hiçbir kurumun şifrelerinizi göremeyeceğini ve telefon görüşmelerinde “şifrenizin belirli bir kısmı şudur” gibi bir ifadenin kullanılmayacağını belirtti. Böyle bir telefon görüşmesi yaparsanız, güvenmeyin ve bilgilerinizi paylaşmayın.





İKİ FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA KULLANIN

Şifrelerinizi karmaşık ve tahmin edilmesi zor olacak şekilde, karakter ve rakam içeren yeni kombinasyonlarla değiştirin. Banka, sosyal medya ve e-posta şifrelerinizin birbirinden farklı olmasına özen gösterin. Bir şifre ele geçirilirse, diğer platformlarda da kullanılma riski bulunur. Tanıdığınız kişilerden gelen linklere bile tıklamayın. Ayrıca, şifrelerinizi her 3-6 ayda bir yenisi ile değiştirin ve iki faktörlü doğrulamayı mutlaka aktif hale getirin.

Siber güvenliğinizi sağlamak için, şifrelerinizi karmaşık hale getirin, farklı platformlarda aynı şifreyi kullanmaktan kaçının ve iki faktörlü doğrulamayı etkinleştirin. Bu adımlarla veri güvenliğinizi koruyabilirsiniz.