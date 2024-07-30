Bankada parası olanlar üzülecek! Selçuk Geçer bizzat açıkladı: Çok büyük zarar edecekler

Selçuk Geçer, dolar/TL kurunun 32 TL seviyesinin gerçek değeri yansıtmadığını ifade ederek, bu seviyenin altında kalmanın enflasyon karşısında doları oldukça ucuz kıldığını belirtti. Geçer, Türkiye'nin dolar bazında en yüksek faizi sunduğunu vurgulayarak, dolara uygulanan yüzde 60 faiz oranının bu durumun temel sebeplerinden biri olduğunu söyledi. Bu yüksek faiz oranının, doları sabit tuttuğu sürece değerinin artmasına neden olacağını ve bu durumun yatırımcılar için risk oluşturduğunu belirtti.

SELÇUK GEÇER'DEN YATIRIMCILARA UYARI





Geçer, yatırımcıları yüksek faiz oranlarının yanı sıra, dövizde yaşanacak ani artışlar konusunda da uyardı. “Dövizde yaşanacak ani bir artış, yatırımcılara büyük zararlar doğurabilir. Özellikle, döviz fiyatlarının hızla yükselmesi ve ani dalgalanmalar, yüzde 200’e varan zararlar doğurabilir” diyen Geçer, döviz piyasasında ciddi bir yükselme yaşanabileceğini ve bunun 5 ay içinde gerçekleşebileceğini öngördü. Bu açıklamalar, döviz yatırımları yapanlar için dikkate alınması gereken önemli riskler içeriyor.

Selçuk Geçer, dolar/TL kurundaki mevcut baskının üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekti. Doların mevcut seviyesinin baskı altında tutulmasının, özellikle üreticileri zor durumda bıraktığını belirtti. Geçer, bu baskının, işsizlik oranlarını artırabileceğini ve üreticilerin ekonomik zorluklar yaşamasına neden olabileceğini ifade etti. “Doları bu şekilde baskı altında tutmaya devam ederseniz, üreticiyi zor durumda bırakır ve işsizliği artırırsınız” diyen Geçer, bu durumun uzun vadede Türkiye’nin ekonomik dengesini sarsabileceğini vurguladı.

Geçer, dolar/TL kurunun gelecekteki potansiyel hareketleriyle ilgili tahminlerde de bulundu. Şu anda 60 TL civarında olması gereken dolar/TL kurunun, enflasyon etkisiyle ilerleyen dönemlerde 70 TL'ye kadar yükselebileceğini belirtti. Bu artışın, ani bir yükselme ve korkunç bir enflasyon dalgası yaratabileceğini ve Türkiye için ciddi ekonomik zorluklara yol açabileceğini söyledi. Geçer’in bu tahminleri, ekonomistler ve yatırımcılar arasında dolardaki olası yükselme senaryoları üzerine yeni bir tartışma başlatabilir.

Piyasalardaki hareketlilik sürerken, döviz kurları da dikkatle izleniyor. Şu anda dolar, 32.89 TL alış ve 32.99 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro, 35.70 TL'den alınmakta ve 35.81 TL'den satılmakta. İngiliz sterlini ise 42.30 TL'den alınırken, 42.55 TL'den satılmakta. Bu kurlar, döviz piyasasındaki güncel durumu ve ekonomik dalgalanmaların etkilerini yansıtıyor.

Selçuk Geçer’in açıklamaları, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için önemli uyarılar içeriyor. Dolar/TL kurunun gerçek değerinin 32 TL seviyesinden daha yüksek olduğu ve dövizde yaşanacak ani hareketlerin büyük zararlar doğurabileceği konusunda yapılan bu uyarılar, piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin farkında olunması gerektiğini ortaya koyuyor. Ekonomik koşulların ve döviz piyasasının dikkatli bir şekilde izlenmesi, yatırım kararlarında daha temkinli olunmasını sağlayabilir.

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler, yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.