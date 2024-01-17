Bankada TL hesabınızın olması yeterli! 32 güne 7.329 TL ödeniyor

Son zamanlarda mevduatlarda düşüş eğilimi sergilense de bankaların sunduğu kampanyalar ile bu açık kapatılıyor. Bankalar özellikle de yeni hesap açtıracak olan müşteriye yükse mevduat faizi sunabiliyor.

Bankada TL hesabınızın olması yeterli! 32 güne 7.329 TL ödeniyor
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Merkez Bankası Haziran ayından bu yana politika faizinde artış yoluna giderken, TL'de kalınması adına alınan bu kararla TL'nin değerlenmesi ve dövize olan isteğin azalması hedefleniyor. Merkez Bankası faiz kararı en çok kredi ve kredi kartı kullanıcılarını etkilerken, kredi faizleri son ay açıklaması akabinde yüzde 'ün üzerine çıkarken, kredi kartı için de faizler yüzde 4 üzerinde seyretmeye devam ediyor. Merkez Bankası Aralık ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan arttırarak 42.5'a çıktığını belirtilmişti. Bu kapsamda mevduat hesabı olanlar faiz oranlarından pozitif etkilenirken, faizler yıllık yüzde 50'lere kadar dayandı. Son zamanlarda mevduatlarda düşüş eğilimi sergilense de bankaların sunduğu kampanyalar ile bu açık kapatılıyor. Bankalar özellikle de yeni hesap açtıracak olan müşteriye yükse mevduat faizi sunabiliyor.

TL

Vadeli mevduatlarda vade sayısı müşteri tarafından belirleniyor. Ancak banka paranın daha fazla kullanılması adına uzun vadeye daha fazla getiri imkanı sağlıyor. Ülkemizde artı aylık maaş olarak sunulan 32 günlük mevduatlar genelde tercih sebebi olurken, bankadan bankaya ya da günden güne bu oranlarda değişiklik sağlanabiliyor. Kıyıda köşede yatırımı olan vatandaş özellikle de son zamanlarda artan faizler karşısında mevduat hesaplarını tercih edebiliyor. 200.000 TL yatırımı olan birey hangi bankanın en çok mevduat faizi verdiğini gün gün araştırıyor. İşte banka bank en fazla mevduat getirisi sağlayanlar

TL

200.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

Mevduat faizlerinde geçtiğimiz aya nazaran biraz düşüş eğilimine girilmiş bulunuyor. Ancak bankaların 200.000 TL'ye sağladığı getiri hala daha yüksek tutarda seyrediyor. ON PLUS tarafından başlatılan kampanyada yüzde 47 faiz imkanı sunulurken 32 günlük para bağlama durumunda 7.829 TL kazanç sağlanabiliyor. Alternatifbank'ta yeni müşterilerine aynı faiz oranını sunuyor. Geçtiğimiz ayın mevduat şampiyonu olarak bilinen Akbank Ocak ayında mevduat faizinde düşüşe girmiş görünüyor. Yüzde 44 faiz sunan banka 7.329 TL kazanç sağlıyor.

Mevduat hesaplarındaki bu faiz oranları genel olarak yeni müşterilere ya da yeni mevduat hesabı açanlara sunuluyor. Banka banka dolaşmak yerine oturduğu yerden en yüksek getiri sağlayan banka ile mobil ya da internet bankacılığı üzerinden iletişime geçip, parasına aktarıp, getiri almaya hak kazanabiliyor.

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