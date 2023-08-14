Bankadan ihtiyaç, konut, taşıt kredisi çekenler dikkat! Aldığınızdan çok daha fazlasını ödemek zorunda kalabilirsiniz!

Türkiye'nin en yüksek yargı organı olan Yargıtay, son zamanlarda görülen ve bir iş insanının dövizle çektiği kredi ile ilgili bir davanın kararını vererek tüm kredi alan tüketicileri yakından ilgilendiren bir emsal karara imza attı.



YARGITAY'DAN EMSAL KARAR





Dava, iş insanı S.S.'nin 2016 yılında toplamda 1 milyon doları aşan bir kredi çektiği durumu içeriyordu. Ancak döviz kurlarındaki ani artış nedeniyle, ödemelerde güçlük yaşayan S.S., kalan taksitleri Türk Lirası olarak ödemek istedi. Bu durum, banka ile arasında hukuki bir anlaşmazlığa yol açtı.

Banka, S.S.'nin kredi sözleşmesine aykırı bir şekilde ödeme düzenlemesi talebinin hukuki olarak kabul edilemez olduğunu savundu. Mahkeme ise, döviz kurlarının artışının öngörülemez bir durum olmadığını ve bu gibi risklerin kredi sözleşmesi yapılırken göz önünde bulundurulması gerektiğine hükmetti. Bu nedenle, S.S.'nin talebini reddetti.

S.S., mahkemenin verdiği kararı temyize götürdü ve Bölge Adliye Mahkemesi de bu itirazı reddetti. Bunun üzerine iş insanı, dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, bu davayı ele alarak "Basiretli tacirin dövizle kredi çekerken kurlardaki artışları önceden hesaba katması gerektiği" şeklinde bir karar verdi.

Bu karar, diğer kredi alan tüketiciler açısından da büyük bir öneme sahip. Çünkü Yargıtay'ın emsal niteliğindeki bu kararı, gelecekte benzer durumlarda nasıl bir yol izlenebileceği konusunda bir rehber niteliği taşıyor. Artık kredi alan tüketiciler, döviz kurlarındaki dalgalanmaların beraberinde getirebileceği riskleri daha önceden hesaplayarak adımlarını atmaları gerektiğini bilmek durumundalar.